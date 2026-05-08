Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer: ‘Horizonte’ triunfa con otro superjueves

La noche del jueves, una de las que más espectadores reúne durante la semana en televisión, nos ha dado un nuevo capítulo del calvario que está viviendo La Revuelta en las últimas semanas. El programa de David Broncano se desangra y TVE no hace nada por evitarlo, aunque por contrato tampoco puede hacer mucho, y sigue estando por debajo de la media de la cadena y ya es un lastre. Mientras, El Hormiguero sigue a lo suyo y lidera con buenos datos, recuperándose de la racha a la baja que había tenido en los últimos días, moviéndose por debajo del 13 % de cuota, datos nada habituales para Pablo Motos y los suyos. El gran vencedor de la noche es Iker Jiménez, que vuelve a destacar con uno de sus superjueves y coloca a su Horizonte con la segunda oferta más vista de la noche en televisión.

En el primer prime time, El Hormiguero (14.4 %) se impone sin problemas gracias a Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado. La Revuelta (10.1 %), con Cristina Castaño y el grupo La Plazuela consigue el doble dígito por primera vez en muchos días, pero lo hace por apenas una décima, dejando claro que los finales de temporada le sientan muy mal al show de La 1. Broncano y los suyos tendrán que intentar aguantar hasta junio, momento en el que el fútbol llegará para salvar las audiencias de la pública con el Mundial. Como es habitual Supervivientes (8.8 %) sufre en la primera parte de la noche, que super en apenas ocho décima a Cuatro, su hermana pequeña, que vive una nueva noche de actualidad con Horizonte (8.2 %). El Intermedio, por su parte, sigue hundido y su pelea es con Cifras y letras, que ya le pisa los talones desde La 2.

‘El Hormiguero’: 14.4 % y 1.768.000

‘La Revuelta’: 10.1 % y 1.219.000

‘Supervivientes exprés’: 8.8 % y 1.079.000

‘Horizonte: Avance’: 8.2 % y 1.006.000

‘El Intermedio’: 6.6 % y 809.000

‘Cifras y letras’: 6.2 % y 768.000

Audiencias del ‘prime time’ (segundo prime, en realidad)

En la segunda parte de la noche, la que comienza más tarde de las 23 h, el mando lo tiene Supervivientes (16.8 %) con la parte principal de su gala de expulsión. Iker Jiménez y Carmen Porter (10.2 %) se colocan en segunda posición con otro superjueves el que firman una noche espectacular para las dos cadenas de Mediaset.

El programa de Cuatro, que ya es habitual que ronde el 10 % de cuota de pantalla cada semana, supera a Antena 3 en esta franja por más de un punto al nuevo capítulo de la serie ¿A qué estás esperando? (9.1 %), que sigue sin lograr grandes datos en la noche de los jueves.

La 1 remata una noche de desastres con el estreno de Justicia Artificial (6 %), película protagonizada por la fallecida Verónica Echegui. Cierra la clasificación el especial de laSexta sobre el hantavirus (3.7 %), que deja uno de los peores datos de la semana a la cadena en las noches.

‘Supervivientes’: 16.8 % y 966.000

‘Horizonte’: 10.2 % y 747.000

‘¿A qué estás esperando?’: 9.1 % y 734.000

‘El cine que somos’: ‘Justicia artificial’: 6 % y 412.000

‘La sexta noticias: Especial: Alerta hantavirus: Crisis global’: 3.7 % y 230.000

Audiencia por cadenas

El día lo lidera Antena 3, volviendo a superar a todas las cadenas gracias a programas como los de Karlos Arguiñano, La Ruleta de la suerte, Pasapalabra, El Hormiguero y sus informativos, que son líderes en sus franjas. La 1 sigue sin poder dar el sorpasso ante Antena 3 por culpa de sus noches, que siguen sin funcionar.

Las temáticas de pago viven un gran día gracias, todavía, a las competiciones europeas, siendo el partido del Rayo Vallecano el que más audiencia dio a Movistar Plus+ este jueves y empatan con Telecinco. Cuatro supera un día más a laSexta en su particular duelo diario y lo hace por siete décimas.