Supervivientes 2026: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 5 de mayo?

La pasada noche del 5 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato de supervivencia se encuentra en el ecuador de su edición, por lo que las tensiones entre los participantes son cada vez mayores. La convivencia, la falta de comida y las complicadas condiciones del entorno están sacando lo peor de los concursantes. De hecho, anoche, la audiencia fue testigo de cómo la organización se vio en la obligación de imponer el mayor castigo a un superviviente hasta la fecha. Pero ¿quién ha sido sentenciado?

La castigada por la organización de Supervivientes 2026 ha sido Claudia Chacón. La ex participante de La isla de las tentaciones se enfadó porque sus compañeros no quisieron compartir la comida de la prueba de recompensa con ella y con Maica. Ante ello, ella optó por vengarse y escondió una de las latas de comida. Pero, lejos de quedar aquí, la joven se escapó hasta la caseta del equipo y les robó un bote de Nutella. Era de noche, todos dormían, pero el inspector la vio y le pidió que le devolviera el bote. Fue entonces cuando la participante se lo comió delante de él, sin reparos.

La organización de ‘Supervivientes 2026’ castiga a Claudia Chacón

«Tenía una ansiedad que me moría. Solo me arrepiento de haber devuelto el bote. Lo hice porque nunca como recompensa, nos castigaron porque ellos robaron, y escondí una lata. Abrí y encontré un bote de Nutella, preferí robar al programa que a mis compañeros. Que me venga el castigo que me tenga que venir», se justificó Chacón. Ante ello, la organización ha decidido castigarla de la peor manera.

«Desde este momento y hasta el final del programa te quedas sin tu parte correspondiente de comida en la dotación de playa», le dijo Ion Aramendi. «A partir de ahora dependerás de la generosidad de tus compañeros y de que ellos quieran compartir su comida contigo o no. Y de tus capacidades como superviviente para conseguir tu propia comida», agregó. Como era de esperar, la cara de Claudia y sus compañeros de equipo fue todo un poema.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 5 de mayo, en ‘Supervivientes 2026’?

Como cada martes, en Supervivientes 2026: Tierra de Nadie, el público tuvo la oportunidad de conocer el nombre del primer salvado de la semana. Claudia, Soto, Marisa Jara y Darío son los concursantes que se disputaban su permanencia en el formato. Por ello, se sometieron a una nueva ceremonia de salvación donde el barro era la clave. Y es que, si el nominado es bañado en barro, significaría que continúa nominado hasta la gala del jueves. Por el contrario, si es bañado en agua, ha sido el concursante salvado por la audiencia.

Así pues, sin ánimos de alargar más el encuentro, la presentadora comenzó cortando cuerdas. De esta manera, el primero en ser cubierto de barro ha sido José Manuel Soto. Una decisión que aceptó con mucha deportividad. Tras él, la siguiente cuerda cortada fue la de Marisa Jara. Por lo tanto, el nombre del primer salvado de la semana se encontraba entre Claudia y Darío. Pero, la audiencia lo tuvo claro y dictaminó sentencia. Claudia Chacón ha sido la salvada de la semana. Una salvación que la joven ha agradecido enormemente. «De aquí no me echa nadie, me agarro a una palmera», dijo.