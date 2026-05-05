¿Quién será el concursante salvado de ‘Supervivientes 2026’ hoy según los lectores de Happy FM?

Supervivientes 2026 cuenta ya los minutos para una nueva gala de Tierra de nadie que se emite cada martes en Telecinco. Para hoy, martes 5 de abril, los espectadores podrán descubrir quién será el concursante salvado de la nominación esta semana. Marisa Jara, José Manuel Soto, Darío y Claudia necesitan el apoyo del público para conseguir salvarse. Los espectadores pueden votar a su favorito para salvar en la app Mediaset Infinity completamente gratis.

Para tratar de adivinar qué ocurrirá esta noche, los seguidores de Happy FM en redes sociales han podido votar en X (antes Twitter), Instagram y Facebook. De allí hemos sacado los siguientes datos para poder saber qué concursante tiene más seguidores y cuál tiene más papeletas de ser eliminado por el público en la gala del jueves.

¿Quién se salva hoy en ‘Supervivientes’ según la audiencia de Happy FM?

En Facebook, los votos se dividen entre Claudia, Darío y José Manuel Soto, mientras que Marisa no recibe ningún apoyo. Todo apunta a que la modelo sevillana tiene muy pocos apoyos tras convertirse en la mala oficial del concurso, algo que en Happy FM hemos defendido como un papel necesario para dar más salsa a la edición. En cambio, la audiencia parece no opinar lo mismo.

En X, Marisa también es la que menos apoyos tiene, con apenas un 8 % de los votos de nuestros seguidores. Darío cuenta con el 25 % de los apoyos, mientras que Claudia y Soto empatan con un 33.3 % de votos cada uno.

En Instagram, con una encuesta publicada entre nuestros seguidores, las cosas no han ido mucho mejor para Jara. Allí consigue un 0 % de los votos a la hora de publicar este artículo. Darío se mantiene como el tercero con más apoyos con un 14 %, mientras que Soto logra un 29 % de los apoyos. Aquí es donde Claudia, posiblemente con más fans de La isla de las tentaciones en Instagram, logra un 57 % de votos.

De los datos obtenidos en las tres encuestas, queda claro que Claudia y Soto son los dos favoritos a la salvación de hoy en Supervivientes, aunque la ex de La isla de las tentaciones podía tener un fandom más grande detrás. Eso sí, Soto ya se salvó la semana pasada, por lo que cuenta con el apoyo de un público más adulto.

¿Qué pasará con Claudia tras robar comida?

En las últimas horas, el programa ha lanzado un vídeo en el que se puede ver a la concursante robar comida que estaba escondida para los técnicos y redactores del programa que pasan allí largas jornadas para grabar todo lo que ocurre. Ante estos graves incidentes, también ha avisado de que María Lamela tendrá que reunir a los concursantes y explicar la decisión que haya tomado la dirección.

Es seguro que habrá castigo, puesto que robar comida es algo que no perdonan en Supervivientes y con ella no debería ser diferente. En este caso, la joven podría perder la opción de salvarse de la nominación como castigo y jugársela el próximo jueves. Ahí es donde Soto podría llevarse la salvación.

Habrá que esperar hasta las 23 h para saber cómo van los porcentajes, momento en el que comenzará la gala Tierra de nadie de hoy, martes cinco de mayo de 2026.