Supervivientes 2026 se está convirtiendo en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de los concursantes están tratando de mostrar su mejor versión, para demostrar que son unos excepcionales supervivientes. A pesar de todo, es evidente que hay cada vez más roces entre ellos, no solamente porque tienen formas de ser completamente diferentes, sino que hay que sumar que están en unas circunstancias verdaderamente complejas. El pasado domingo 3 de mayo, durante la emisión del debate presentado por Sandra Barneda, los espectadores de Telecinco fueron testigos de cómo Maica parece que llegó al límite tras una nueva y fortísima discusión con Gerard, por la que terminó arrastrando a toda la playa. Fue entonces cuando, en plena crisis emocional, la joven acudió al otro lado de la ventana que divide ambos equipos, en busca de apoyo.

En ese preciso instante, Nagore Robles, Alvar y Marisa Jara, que conviven en Playa Victoria, acudieron hasta esa ventana para consolarla. De esta manera, ignoraron por completo esa comunicación que llevaba prohibida desde hace días desde el brutal incidente que protagonizaron Alvar y José Manuel Soto. Un gesto que no pasó desapercibido para la organización de Supervivientes 2026 que, en la gala del domingo y a través de Sandra Barneda, quiso dar a conocer la sanción que había decidido imponer a los robinsones. «Habéis reabierto la ventana sin permiso. Se os ha advertido y os ha dado igual», reprochó la presentadora del debate. Así pues, la organización tomó una decisión sin precedentes. ¿En qué consiste, exactamente? En que los dos grupos van a vivir en localizaciones distintas y alejadas. Todo ello mientras Marisa, Alvar y Nagore intentaron explicar a sus compañeros el porqué de su reacción.

Acto seguido, Sandra Barneda comunicó a los habitantes de Playa Victoria que tenían solamente 90 segundos para recoger sus pertenencias antes de subir a la barca. Así pues, les recordó que todo lo que cogieran fuera de ese tiempo o que directamente no cogieran se quedaría en esa playa. «Es una sanción que no se ha visto en ninguna edición de Supervivientes», aseguró la presentadora.

Hay que destacar que Gerard fue uno de los que no consiguió meter todo a tiempo, mientras que Almudena fue una de las más afectadas por el castigo de la organización del reality que se desarrolla en Honduras. «Me da coraje que paguemos justos por pecadores, no me hace ninguna gracia», comentó la ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones.

Pero no todo queda ahí, puesto que quiso ir mucho más allá: «Es jodido tener aquí a tu pareja, la tienes cerca y a la vez tan lejos. Estoy mal», afirmó. Borja Silva, ya en la nueva localización, reconoció que esta situación está siendo «muy complicada», por el hecho de pensar que no iba a poder verla con tanta regularidad como antes.

Por si fuera poco, Maica no pudo evitar derrumbarse al descubrir el nuevo emplazamiento. Es más, trató de apartarse para que no la vieran llorar, pero acabó reconociendo ante las cámaras que no estaba viviendo sus mejores momentos en el reality. «Lo estoy pasando mal estos días. Yo no he venido aquí a discutir con mi amigo», reconoció.