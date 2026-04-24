El pasado jueves 23 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2026 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, no solamente fueron testigos de cómo se daba a conocer el nombre de la nueva expulsada de la edición, sino que, además, también mostraron imágenes del delicado momento de salud que atravesó Almudena Porras. Pero no todo queda ahí, puesto que si hay una concursante que está convirtiéndose en protagonista absoluta de la edición, para bien o para mal, es Claudia Chacón. La ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones continúa generando fricciones entre la gran mayoría de los participantes. De hecho, uno de los más críticos con ella ha sido José Manuel Soto, hasta tal punto que confesó estar convencido de que la actitud de Claudia era por puro protagonismo.

Todo fue mucho más allá cuando el artista se atrevió a decir públicamente lo que pensaba, alegando que se estaban traspasando ciertos límites dentro de Supervivientes 2026. Es más, calificó muchos de esos comportamientos de excesivos. Unas declaraciones que, como era de esperar, no pasaron desapercibidas, hasta tal punto que, durante una de las galas, Jorge Javier Vázquez intervino para matizar sus palabras. Así pues, el presentador de Supervivientes 2026 rechazó de forma contundente que exista ningún tipo de violencia en el reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. A pesar de que todo había quedado ahí, puesto que José Manuel Soto decidió callarse, parece que todo se complicó aún más tras el nuevo enfrentamiento entre Claudia y Gerard.

Recordemos que a tal punto llegó la historia que la dirección del programa se vio obligada a tomar medidas excepcionales e, incluso, apartarlos del grupo. En ese contexto, en los últimos días, José Manuel Soto se reafirmó en su postura, mostrando su preocupación por el tono de las discusiones. Es más, no dudó en arremeter contra Supervivientes 2026.

«Yo ya lo dije un día en una gala y me mandaron a callar», recordó. Acto seguido, fue mucho más allá: «La tensión hay que controlarla porque hay mucha gente viendo el programa. Yo creo que aquí hay violencia verbal y gestual. Yo lo veo así». En este caso, fue Ion Aramendi el que se vio obligado a aclarar que no se trata de una censura de opiniones, ni mucho menos.

Es más, aseguró que es el hecho de diferenciar momentos de tensión propios de un reality de estas características y situaciones que, de una forma u otra, podrían llegar a ser consideradas como problemáticas. A pesar de las palabras del presentador, José Manuel Soto se mostró firme y expresó el malestar que sentía al respecto.

«Creo que lo que hay que hacer es que se pidan perdón mutuamente, volver a empezar e intentar crear un clima un poco más sostenible y humano», comenzó explicando el concursante de Supervivientes 2026. Acto seguido, fue mucho más allá, dejando algo muy claro: «A mí esto no me compensa, sinceramente. No me compensa porque es demasiado desagradable».