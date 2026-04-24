Preocupación por Almudena en ‘Supervivientes 2026’ tras ser atendida de urgencia por los médicos

Supervivientes 2026, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente por las cada vez más constantes discusiones entre gran parte de los concursantes, sino también por la dureza de las condiciones. Algo que es habitual en el resto de ediciones, pero, en algunos casos de esta etapa, están sufriendo de más. Un claro ejemplo lo encontramos en Almudena Porras que, después de casi 50 días de aventura y sin prácticamente comida, ha empezado a hacer mella en su salud. Tanto es así que, de un momento a otro, comenzó a encontrarse verdaderamente mal, hasta tal punto que tuvo que ser atendida por el equipo médico de Supervivientes 2026.

La propia ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones hizo saber a sus compañeros de playa, entre las que se encontraba Ivonne Reyes, que su cuerpo estaba empezando a no reaccionar como era debido. «No me encuentro… físicamente, casi al límite», aseguró la andaluza. A pesar de todo, ella quiso intentarlo, hasta que le fue verdaderamente imposible. «¿Cómo se puede levantar una bien y terminar el día fatal, conforme van pasando las horas…?», comentó la concursante de Supervivientes 2026. Todo ello bajo la atenta mirada de Borja Silva, su novio y también participante, que observaba todo lo que sucedía a través del hueco que separa una playa de otra. Todo ello mientras Almudena Porras, inevitablemente, empeoraba por momentos: «Me cuesta todo, hablar, abrir los ojos… Tengo náuseas, me duele la boca del estómago».

Borja Silva, al conseguir hablar con su novia, tenía claro que la veía realmente «floja», algo que le generaba muchísima preocupación, como no podía ser de otra manera: «Me estás asustando». Poco después, Nagore Robles optó por coger en brazos a Almudena, que se encontraba un tanto mareada. Fue entonces cuando el resto de compañeros la colocaron sobre una esterilla para darle un poco de agua y ver si, de esta forma, recuperaba algo de fuerza.

Como no podía ser de otra manera, el equipo médico del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras no tardó en acudir a toda prisa a la playa en la que se encontraba Almudena Porras para saber qué le estaba sucediendo exactamente. «Me encuentro más débil que nunca», comenzó diciendo la andaluza.

Y añadió: «Me cuesta un poco hablar y me duele la boca del estómago (…) Mucho estaba tardando. Es que duele mucho. ¡Que duele!», exclamó. Por fortuna, parece que todo quedó en un susto, puesto que los médicos consiguieron que ese malestar que estaba teniendo Almudena Porras acabase desapareciendo.

Algo que ella misma confirmó durante la emisión de una nueva gala de Supervivientes 2026 emitida el pasado jueves 23 de abril y presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, la ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones continúa teniendo la posibilidad de seguir demostrando que, desde luego, es una gran superviviente.