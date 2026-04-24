‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 23 de abril?

La pasada noche del 23 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2026. El popular formato está a punto de sumar dos meses a su andadura, por lo que las tensiones entre los supervivientes cada vez son mayores. Asimismo, en la gala del martes, durante la emisión de Tierra de Nadie, se pudo conocer el nombre de la primera salvada de la semana. Almudena Porras, Ingrid Betancor, Claudia Chacón y Gerard Arias son los supervivientes que se disputan su permanencia en el programa, pero el público lo tuvo claro y apostó por salvar de la expulsión a Claudia Chacón.

Una victoria que la ex participante de La isla de las tentaciones celebró con mucha emoción. Y es que, como bien es sabido por todos, Chacón ha estado nominada desde el primer programa. La joven, claramente, no simpatiza con sus compañeros de playa. Por ello, el resto de supervivientes no duda en nominarla cuando se les presenta la ocasión. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, se puede apreciar que cuenta con mucho apoyo fuera. Por lo tanto, anoche, todo quedaba entre Almudena Porras, Ingrid Betancor y Gerard Arias.

¿Quién fue el expulsado anoche, 23 de abril, en ‘Supervivientes 2026?

La gala avanzó y, antes de revelar el nombre del expulsado oficial en La Palapa, se anunció el nombre del siguiente salvado. Así pues, nuevamente sobre la plataforma del tobogán, María Lamela comunicó que el salvado era Gerard Arias. Ante ello, el ex participante de La isla de las tentaciones no pudo evitar mostrarse agradecido con la audiencia.

«Muchas gracias, España, por salvarme. Que sea lo que el destino quiera. De verdad que esto me va a servir para demostrar que soy un gran superviviente, que esto era mi sueño y que un fallo se puede enmendar de alguna manera. Mil gracias, España», dijo. Y es que, recordemos, hace unos días Gerard Arias y Claudia Chacón vivieron un fuerte conflicto en la isla. De hecho, la organización tuvo que tomar medidas. Por ello, fueron sancionados con una doble penalización: no participar en el juego de líder y convivir enjaulados durante 48 horas.

Sin embargo, sea como sea, ambos siguen en Supervivientes 2026. Y es que, la expulsión quedaba entre Almudena Porras e Ingrid Betancor. Así pues, reunidos todos en La Palapa, Jorge Javier Vázquez entonó su célebre frase y comunicó que la salvada era Almudena Porras. Por lo tanto, la expulsada de la semana ha sido Ingrid Betancor.

Visiblemente emocionada, la expulsada quiso decir unas últimas palabras. «Lo primero, agradecer al programa. Entró aquí una Ingrid hecha un mar de dudas sobre mi vida, mis objetivos… Me voy siendo otra persona y sabiendo lo que quiero, pero sobre todo he aprendido que los miedos son un límite que tenemos nosotros en nuestra cabeza y no merecen la pena. Creo que soy la única que ha tenido la oportunidad de convivir con todos mis compañeros y, por lo menos, no me voy con esa pena», dijo.

La expulsada de ‘Supervivientes 2026’ no vuelve a España

Una de las grandes novedades de la noche fue la inauguración de la Zona Parásita. De esta manera, el expulsado de la semana tendría una segunda oportunidad para continuar su aventura en Honduras. Eso sí, las condiciones serán completamente extremas.

Ingrid Betancor tendrá que convivir en una plataforma sobre el mar junto a Marisa Jara. Ambas completamente aisladas de todo. Una noticia que a la expulsada le ha sentado como un jarro de agua fría. «No, por favor. Quiero pasar el Día de la Madre con mis hijos», dijo. A pesar de todo, no le queda otra opción que vivir la experiencia de la Zona Parásita.