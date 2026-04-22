‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 21 de abril?

La pasada noche del 21 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El programa regresó al prime time de la cadena y lo hizo con el objetivo de presentar una nueva emisión de Tierra de Nadie. Presentada por Ion Aramendi, la audiencia pudo comprobar que las discrepancias no paran de crecer entre los supervivientes. De hecho, Claudia Chacón y Gerard Arias se han declarado la guerra, sin marcha atrás. Y es que lo sucedido en la prueba de recompensa, hace unos días, fue el colmo para ella. De hecho, esta situación ha provocado también que La ex participante de La isla de las tentaciones tenga un encontronazo con Nagore Robles.

Respecto a la gala de anoche, además de ver pruebas y más discusiones, el público también tuvo la oportunidad de conocer el nombre del nuevo salvado de la semana. El jueves pasado, Jaime Astrain se convirtió en el expulsado oficial. Pero, como siempre, hubo nuevas nominaciones. De esta manera, Almudena Porras, Ingrid Betancor, Claudia Chacón y Gerard Arias son los supervivientes que se disputan su permanencia en el programa. Pero, ayer, en Supervivientes: Tierra de Nadie, uno de ellos se libró de la expulsión de este jueves. Una elección por parte de la audiencia que no dejó indiferente a nadie y donde tuvieron que enfrentarse a la ceremonia de salvación.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 21 de abril, en ‘Supervivientes 2026’?

Como ha sucedido cada semana desde que comenzó el reality de supervivencia, Claudia Chacón se ha sentado en el tobogán de la salvación para conocer el veredicto del público. Pero, lo hizo acompañada del resto de nominados. Así pues, como siempre, la organización preparó una estructura sobre el mar. La misma de cada semana. De esta manera, los participantes que continuaban nominados caerían al agua. Pues, si María Lamela cortaba la cuerda, significaba que seguían nominados.

Sin ánimos de alargar demasiado el encuentro, la presentadora comenzó a cortar cuerdas. De esta manera, las primeras en caer al agua han sido Ingrid Betancor y Almudena Porras. Una situación que dejaba entre la espada y la pared a la ex pareja de La isla de las tentaciones. Claudia Chacón y Gerard Arias se jugaban la salvación, por lo que la tensión era máxima en ese momento. «Está bastante dividida la decisión de a quién quiere salvar», comentó la presentadora de Supervivientes 2026.

Fue entonces cuando la cuerda de Gerard Arias fue cortada. Por lo tanto, la salvada de la noche ha sido Claudia Chacón. Una victoria que la joven ha celebrado con mucha emoción, pues no se lo podía creer. Y es que, por mucho que sus compañeros de edición la nominen para que se vaya de Honduras, lo que está claro es que la concursante simpatiza mucho con la audiencia. «No me lo estoy creyendo», dijo.

Por lo tanto, Gerard Arias, Ingrid Betancor y Almudena Porras son los concursantes que continúan nominados. Este próximo jueves, uno de ellos se convertirá en el nuevo expulsado de la edición. Una batalla que promete no dejar indiferente a nadie. ¿Quién será el nuevo expulsado? En tan solo unas horas lo descubriremos.