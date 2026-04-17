‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 16 de abril?

La pasada noche del 16 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato lleva un mes de andadura, y un par de bajas y expulsiones por el camino. De esta manera, en la gala de anoche, el público tuvo la oportunidad de comprobar todo lo acontecido en Honduras durante los últimos días. Y es que, como se sabe, Claudia Chacón se convirtió en la nominada elegida para salvarse de la expulsión en la gala de Tierra de Nadie. Una situación que ha dejado en el punto de mira a Toni Elías, Jaime Astrain y a Alba Paul.

Asimismo, durante estos días, se ha podido ver cómo Dulceida se adaptaba a la isla. La influencer se convirtió en la sorpresa de Alba Paul, su mujer. Pues, viajó hasta los Cayos Cochinos para verla. Además, tuvo la oportunidad de quedarse 24 horas con su chica. Un auténtico chute de energía para la concursante, que no llegó sola. Pues, se comunicó que se salvaba de la expulsión. Por lo tanto, el nombre del nuevo expulsado de Supervivientes 2026 quedaba entre Toni Elías y Jaime Astrain. Un duelo final entre dos pesos pesados que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie. Eso sí, los porcentajes ciegos mostraron que la audiencia tenía claro quién quería que se quedara.

¿Quién fue el expulsado de ‘Supervivientes 2026’ ayer, 16 de abril?

La gala avanzó, pero antes de revelar el nombre del expulsado de la semana, se mostraron los porcentajes ciegos. De esta manera, se pudo ver un 42,6% de los votos para el expulsado frente a un 57,4% para el salvado. Y es que, aunque no era la expulsión más ajustada, la tensión se mantuvo hasta el último minuto. Así pues, Jorge Javier Vázquez entonó su célebre frase y anunció que el expulsado era Jaime Astrain.

«Los espectadores han decidido con sus votos, en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea… ¡Toni!», dijo el comunicador. Jaime Astrain, como expulsado, se tomó el resultado con deportividad. Eso sí, la emoción lo arropó en todo momento. «No es el final soñado, para nada, pero es el final. Me fastidia mucho, además, para un deportista dejar de jugar. Sólo tengo palabras de agradecimiento porque para mí esta aventura ha sido inolvidable, única, y me voy de aquí siendo mejor persona, pareja y amigo», dijo entre lágrimas.

Al escucharlo, María Lamela, como presentadora, quiso dedicarle unas bonitas palabras. «No digas eso. Batiste el récord de apnea histórico, viviste un emocionante puente haciendo que toda España llorara con vosotros. «Vuelves para recuperarte y ojalá podamos verte en Supervivientes All Stars», le comentó.

Nominados de la semana en ‘Supervivientes 2026’

Tras una nueva ronda de votaciones, como ya es habitual en la gala de los jueves, se pudo conocer el nombre de los nuevos nominados. De esta manera, Claudia Chacón vuelve a sumarse una semana más a la lista. Y es que la ex participante de La isla de las tentaciones ha sido nominada cada semana de manera consecutiva. Por lo tanto, podría decirse que estar en la palestra se ha vuelto rutina para ella. Eso sí, no estará sola. Almudena Porras, Ingrid Betancor y Gerard Arias también han sido nominados.