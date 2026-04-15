‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 14 de abril?

La pasada noche del 14 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato regresó al prime time de la cadena y lo hizo con el objetivo de presentar una nueva emisión de Tierra de Nadie.

Un encuentro televisivo donde se pudo comprobar que las discrepancias no paran de crecer entre los supervivientes. Y es que hay claros bandos diferenciados. Pero, respecto a la gala de anoche, además de ver pruebas y discusiones, el público también tuvo la oportunidad de conocer el nombre del nuevo salvado.

El jueves pasado, Teresa Seco se convirtió en la expulsada oficial de la semana. Pero, como siempre, hubo nuevas nominaciones. De esta manera, Toni Elías, Jaime Astrain, Claudia Chacón y Alba Paul son los supervivientes que se disputan su permanencia en el programa.

Pero, ayer, en Supervivientes: Tierra de Nadie, uno de ellos se libró de la expulsión de este jueves. Una elección por parte de la audiencia que no dejó indiferente a nadie y donde tuvieron que enfrentarse a la ceremonia de salvación. Eso sí, para Claudia Chacón ha sido su rutina semanal. Pues, la joven ha sido nominada de manera consecutiva desde que empezó el reality.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 14 de abril, en ‘Supervivientes 2026’?

Tal y como se pudo apreciar, la organización preparó una estructura sobre el mar. La misma de cada semana. De esta manera, sentados en un tobogán, los participantes que continuaban nominados caerían al agua. Pues, si María Lamela cortaba la cuerda, significaba que seguían nominados.

Así pues, el primero en caer al agua fue Toni Elías. Por lo tanto, el concursante disputará su permanencia en la gala del jueves. Tras él, el siguiente en caer fue Jaime Astrain. Eso sí, esto no sorprendió a nadie. Pues, el participante ha solicitado a la audiencia su expulsión.

Por lo tanto, todo quedaba entre Claudia Chacón y Alba Paul. La expectación se mantuvo durante un gran rato. Pero, luego, en la ceremonia del barro, se volvieron a cortar cuerdas. De esta manera, el barro cayó encima de Alba Paul. Una derrota que fue presenciada por su mujer, Dulceida, que viajó hasta Honduras para verla.

Así pues, una semana más, Claudia Chacón vuelve a convertirse en la salvada por la audiencia. Y es que, por mucho que los supervivientes la nominen y ansíen su expulsión del formato, lo cierto es que la joven tiene mucho apoyo del público. Una victoria que ella ha celebrado con mucha alegría y emoción, pues no se quiere ir.

Por lo tanto, Toni Elías, Jaime Astrain y Alba Paul son los concursantes que continúan nominados. Este próximo jueves, uno de ellos se convertirá en el nuevo expulsado de la edición. Una batalla que promete no dejar indiferente a nadie. ¿Quién será el nuevo expulsado? En tan solo unas cuantas horas lo descubriremos.