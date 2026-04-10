‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 9 de abril?

La pasada noche del 9 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes 2026. Un encuentro televisivo, capitaneado por Jorge Javier Vázquez, donde la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en Honduras durante los últimos días. De esta manera, entre pruebas, recompensas y discusiones, el público fue testigo de una nueva noche de expulsión. Tras la salvación de Ivonne Reyes en la gala del martes, el nombre de la nueva eliminada quedaba entre Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco. Tres pesos pesados que se disputaban su permanencia en el reality.

Así pues, como es habitual, se realizó una nueva Sentencia de Hydra. Una ceremonia donde se revelaba el nombre de la siguiente salvada de la semana. Por lo tanto, con un 45,3% de los votos, la salvada fue Maica. Una salvación que la ex participante de Gran Hermano celebró muy emocionada. Eso sí, esta situación mandó directamente a un duelo final a Claudia Chacón y a Teresa Seco. Una batalla muy complicada para ambas, pues ninguna de las dos quería abandonar la experiencia y convertirse en la cuarta expulsada. Pero, como todo en la vida, siempre hay un final.

¿Quién fue la concursante expulsada ayer, 9 de abril, en ‘Supervivientes 2026’?

Como cada jueves, los concursantes fueron reunidos en la Palapa. Un encuentro donde se revelaría el nombre de la nueva expulsada. De esta manera, tras el recuento de votos en la app de Mediaset Infinity, Jorge Javier Vázquez entonó su mítica frase. Así pues, se reveló que la expulsada era Teresa Seco. Ante ello, Claudia Chacón no ocultó su emoción y no podía parar de darle las gracias a la audiencia por haber votado por ella. Sin embargo, los ojos vidriosos de la expulsada lo decían todo.

«Nos da mucha pena despedirte, nos encantaría haber podido conocer más porque, a priori, aunque parezcas una mujer de pocas palabras, han sido las suficientes para ganarte a tu equipazo. Gracias por haber sido tan buena superviviente», le dijo la presentadora María Lamela. Fue entonces cuando Teresa Seco, tras haberse despedido de sus compañeros, dijo unas palabras. «Gracias por vuestras historias, os quiero mucho y os espero fuera con vuestros platos favoritos», dijo.

Cabe recordar que Teresa Seco sí tiene billete con vuelo directo a España tras su expulsión. Pues, con Playa Destino disuelta, ya no hay segundas oportunidades. Por lo tanto, los expulsados son eliminados de manera plena. Por ello, ahora, la joven seguirá el mismo camino que Paola Olmedo, Marisa Jara y Gabriela Guillén.

Nominados de la semana en ‘Supervivientes 2026’

Tras una nueva ronda de votaciones, como ya es habitual en la gala de los jueves, se pudo conocer el nombre de los nuevos nominados. De esta manera, Claudia Chacón vuelve a sumarse una semana más a la lista. Y es que la ex participante de La isla de las tentaciones ha sido nominada cada semana de manera consecutiva. Por lo tanto, podría decirse que estar en la palestra se ha vuelto rutina para ella. Eso sí, no estará sola. Almudena Porras, Toni Elías y Jaime Astrain también han sido nominados.