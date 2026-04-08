‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue la concursante salvada ayer, martes 7 de abril?

La pasada noche del 7 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. A través de la emisión de Tierra de Nadie, presentada por Ion Aramendi, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante los últimos días. De esta manera, se ha podido comprobar que las condiciones extremas de la supervivencia les están pasando factura, cada vez más. De hecho, entre abandonos, expulsiones e incorporaciones inesperadas, podría decirse que ha pasado de todo en este primer mes de concurso. Pero, respecto a la gala de anoche, además de ver pruebas y discusiones, el público también tuvo la oportunidad de conocer el nombre del nuevo salvado.

Claudia Chacón, Maica Benedicto, Ivonne Reyes y Teresa Seco son las supervivientes que se disputan su permanencia en el programa. Pero, ayer, en Supervivientes: Tierra de Nadie, una de ellas se libró de la expulsión de este jueves. Una elección por parte de la audiencia que no dejó indiferente a nadie y donde tuvieron que enfrentarse a la ceremonia de salvación. En el caso de Claudia Chacón, podría decirse que esto se ha vuelto rutina para ella. Pues, ha sido nominada de manera consecutiva durante varias semanas. Por ello, la joven ya asume su situación con deportividad.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 7 de abril, en ‘Supervivientes 2026’?

Tal y como se pudo apreciar, la organización preparó una estructura sobre el mar. La misma de cada semana. De esta manera, sentadas en un tobogán, las participantes que continuaban nominadas caerían al agua. Pues, si María Lamela cortaba la cuerda, significaba que seguían nominadas. Eso sí, el público pudo ver antes cómo iban los porcentajes ciegos de cada concursante: 32,6%, 33,4%, 27,6% y 6,4%.

Así pues, la primera en caer al agua fue Maica Benedicto. Por lo tanto, la concursante se disputará su permanencia en la gala del jueves. Tras ella, la siguiente en caer fue Teresa Seco. Todo ello para dejar a Claudia Chacón e Ivonne Reyes como posibles vencedoras. Pero, al final, la cuerda que fue cortada fue la de la ex participante de La isla de las tentaciones. Ivonne Reyes, como salvada, se mostró muy agradecida con la audiencia por darle la oportunidad de continuar en el formato.

Por lo tanto, Maica Benedicto, Claudia Chacón y Teresa Seco son las concursantes que continúan nominadas. Este próximo jueves, una de ellas se convertirá en la nueva expulsada de la edición. Una batalla que promete no dejar indiferente a nadie. Asimismo, otro asunto que se abordó en la gala fue el regreso a España de Paola Olmedo. La participante ha sido la última expulsada de la edición, por lo que pudo reencontrarse con sus familiares y amigos en el plató. Un momento muy esperado, pues allí se encontraba también su ex suegra, Carmen Borrego. «Estoy encantada de que estés bien y de vuelta sana y salva», le dijo la colaboradora.