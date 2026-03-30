Supervivientes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los realities más extremos de la televisión. De hecho, a pesar de que se trata de una aventura extrema y no apta para muchos, lo cierto es que cada vez son más los rostros conocidos que aceptan el reto de poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para hacer frente a este reality que, a buen seguro, les cambiará la vida. En todos los sentidos. Aun así, son muchos los que también se ven superados por las circunstancias, puesto que, a pesar de que saben que es un concurso duro, la realidad siempre lo supera, por lo que se rinden antes de tiempo. Es por eso que el equipo de Supervivientes 2026 ha tenido que mover ficha para suplir los abandonos de Álex Ghita y Alejandra de la Croix, y lo ha hecho de una forma verdaderamente sorprendente.

Todo ocurrió el pasado domingo 29 de marzo, en la nueva gala de Supervivientes 2026 presentada por Sandra Barneda. Más allá de ser testigos de nuevos enfrentamientos y ajustes de cuentas entre los concursantes, el equipo tenía guardado un nuevo as en la manga. Y es que no solamente se ha dado a conocer el nombre de la nueva concursante de la edición, sino que ya está de camino a los Cayos Cochinos de Honduras. ¿A quién nos referimos, exactamente? ¡A Nagore Robles! Como no podía ser de otra forma, el público presente en plató no tardó en aplaudir fuertemente ante la noticia, puesto que se trata de un golpe en la mesa por parte de Telecinco. Al fin y al cabo, se trata de una de las colaboradoras que más ganas teníamos de ver en Honduras, por lo que ese deseo, en cuestión de horas, va a hacerse realidad.

Poco después de que Sandra Barneda le diese la bienvenida al plató, Nagore Robles dio sus primeras declaraciones tras salir a la luz que es concursante oficial de Supervivientes 2026. «Qué nerviosa estoy. ¡No me lo puedo creer!», confirmó la colaboradora de televisión. Todo ello mientras pedía perdón a su círculo cercano por no haberles contado la noticia: «Llevo toda la semana mintiendo».

Lejos de que todo quede ahí, dejó muy claro que su propósito no es otro que «ganar Supervivientes 2026». Además, desveló cómo afrontaba el hecho de incorporarse más de 20 días después de que haya comenzado la aventura en los Cayos Cochinos de Honduras o cómo cree que va a ser recibida entre sus compañeros, entre los que se encuentra una amiga: «Todo el mundo lo sabe».

Y es que, a buen seguro, saldrá nominada. Es por eso que, como experta en realities, Nagore Robles aprovechó para lanzar un mensaje de lo más contundente a la audiencia: «Lleváis años pidiéndome que vaya; esto principalmente lo hago por vosotros, solo espero que cuando me nominen me salvéis porque pienso dároslo todo».

«Estás emocionada», alcanzó a decir Sandra Barneda, mientras que Nagore no dudó en reconocerlo. Además, la presentadora del debate fue mucho más allá: «Lo vas a dar todo, los que te conocemos lo sabemos, pero no sabemos cómo vas a llevar esas inclemencias». Fue entonces cuando la nueva concursante dejó claro que, pasase lo que pasase, tenía claro que no iba a abandonar. ¡Bajo ningún concepto!