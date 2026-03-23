‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante que abandonó ayer, domingo 22 de marzo?

La pasada noche del 22 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. Mediante la emisión de Conexión Honduras, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer todo lo acontecido en la isla durante los últimos días. Numerosas novedades donde no han faltado los conflictos. Pero, además, se ha protagonizado un nuevo abandono. La experiencia está pasando factura, como siempre suele suceder los primeros días. Pero, en la edición de este año, a tan solo 3 semanas del inicio de la aventura, ya hemos sido testigos de tres protocolos de abandono activados. Eso sí, lo sucedido en la gala de anoche no había ocurrido jamás.

El concurso de Supervivientes no es apto para todas las personas. Hay que tener mucha fuerza mental, pues no es nada fácil. Hace unos días, se pudo comprobar cómo Álex Ghita, deportista, optó por abandonar la aventura por decisión propia. Lejos de quedar aquí, Alejandra de la Croix y Marisa Jara prendieron todas las alarmas en la gala de pasado jueves. Y es que la actriz no había dado señales de estar pasando una mala situación en Honduras. Por su parte, la modelo sí había manifestado en varias ocasiones que la aventura se le estaba haciendo grande.

Alejandra de la Croix revela su decisión final en ‘Supervivientes 2026’

Marisa Jara, como segunda expulsada de la edición, fue enviada a Playa Destierro, con Darío y Borja, pero ella no aceptó su destino. Tal y como mostró el programa en la emisión de anoche, la participante sufrió ataques de ansiedad por la situación en la que se encontraba. Jara pedía a gritos que la sacaran de la isla, pues no podía más, pero su decisión final se conoció en Supervivientes 2026: Conexión Honduras. Al igual que la decisión de Alejandra de la Croix.

Sin ánimos de alargar mucho el momento, Sandra Barneda conectó con Alejandra de la Croix para conocer su destino. Pues, por primera vez en la historia del formato, se habían activado dos protocolos de abandono a la misma vez. «Me encantaría decirte que increíble, porque el lugar lo merece, pero qué va… estoy ‘comida’ de bichos, de picaduras, afectada psicológicamente… no estoy en mi mejor momento», comenzó diciendo la participante.

«Pensaba que venía con una fortaleza física y mental… A medida que iban pasando los días, sentía una ansiedad, ataques de pánico… algo no iba bien», agregó. A la pregunta de si quería abandonar la experiencia de Supervivientes 2026, se sinceró. «Quiero abandonar. Lo siento mucho por la gente que esperaba de mí otra cosa. Tampoco quiero defraudar a la gente que me apoya», dijo.

Marisa Jara elige su destino en ‘Supervivientes 2026’

El programa fue avanzando, pero antes de concluirlo llegó el momento de conocer la decisión final de Marisa Jara. «Hace poco pasé por una depresión. Aún creo que no estoy recuperada del todo. Me da muchísimo miedo volver a estar así… no sé si me entenderás o si alguien que me vea me entenderá», comenzó diciendo. Un intercambio de palabras que condujo a que Barneda le cediera el paso a Miguel Almansa, pareja de Marisa Jara. Ambos, envueltos en un mar de lágrimas, pudieron hablar un poco.

«Tú vales mucho, lucha y sigue adelante», le decía él. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, aceptó continuar en el concurso. Una decisión que sorprendió a todos. «Lo voy a intentar. Continúo… día a día. No sé qué va a pasar mañana», dijo. Por lo tanto, Alejandra de la Croix ha sido la participante que ha decidido abandonar la experiencia de Supervivientes 2026.