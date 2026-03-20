‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 19 de marzo?

El Día del Padre llegó pisando fuerte a Honduras. El pasado jueves, 19 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2026. El popular formato se ha convertido en una de las grandes joyas de la temporada en Mediaset España, y no es para menos. Todo el mundo quiere ver cómo rostros conocidos hacen frente a las penurias que les ofrecen los Cayos Cochinos. De esta manera, la gala de anoche ya nos volvió a mostrar cómo las discrepancias están pasándole factura a los grupos. Algunas celebridades no logran simpatizar con todos, por lo que poco tardan en surgir las discusiones.

En el programa del pasado martes, en Supervivientes: Tierra de Nadie, la audiencia pudo ver cómo Marisa Jara, Claudia Chacón, Toni Elías y Almudena Porras se medían en duelo en una ceremonia de salvación. Como nominados, tuvieron que hacer frente a la decisión del público a través de la app. De esta manera, se reveló que Almudena Porras era la elegida para librarse de la expulsión. Una salvación que no fue muy celebrada por sus compañeros de playa, pues la califican de «tiquismiquis». Sin embargo, el formato tiene que continuar y, anoche, se reveló el nombre del segundo expulsado de la edición.

¿Quién fue el expulsado de ‘Supervivientes 2026’ ayer, 19 de marzo?

Nada más comenzar el programa, los nominados tuvieron que enfrentarse a una nueva ceremonia de salvación. De esta manera, el elegido para librarse de la expulsión fue Toni Elías. Una salvación que celebró agradecido, pues no quería abandonar el reality tan pronto. Por lo tanto, el nombre del expulsado quedó entre Marisa Jara y Claudia Chacón.

Ambas nominadas han entablado una buena relación durante su estancia en Honduras. Por ello, el tener que enfrentarse juntas a la expulsión final no era plato de buen gusto. La gala avanzó y, entre pruebas y discusiones, llegó el momento de conocer el nombre del expulsado. Así pues, desde la Palapa, ambas fueron conocedoras del destino dictaminado por la audiencia.

«Los espectadores de Supervivientes 2026 han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la concursante salvada sea… Claudia Chacón», entonó Jorge Javier Vázquez. Por lo tanto, la segunda expulsada de Supervivientes 2026 es Marisa Jara. Completamente emocionada, la modelo se despidió de todos sus compañeros, menos de uno. «Marisa, me llama la atención que no te has despedido de Jaime», le comentó el presentador. «He ido a despedirme de todos, lo he mirado, pero él no me miraba», se justificó ella. Pues, tal y como se pudo ver, no se llevan nada bien.

Marisa Jara activa el protocolo de abandono en ‘Supervivientes 2026’

Tal y como sucedió con Álex Ghita, la expulsada fue enviada a la playa en la que se encuentran Borja y Darío. Pero, percatándose de lo que le esperaba, la modelo se negaba a bajar de la barca. De hecho, estaba siguiendo los mismos pasos que el deportista, que también terminó abandonando, pues se negaba rotundamente a quedarse ahí.

«Atención, hay una noticia de última hora, Marisa Jara ha activado el protocolo de abandono. El domingo a las 22:00 horas descubriremos qué pasa con ella… Menuda noche le espera a Sandra Barneda», anunció Jorge Javier Vázquez antes de concluir el programa.