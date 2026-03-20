La bronca de Jorge Javier a los concursantes de ‘Supervivientes’: «Basta ya de bajonas y tristezas»

Supervivientes 2026 comienza su tercera semana después de los míticos saltos, un tiempo más que razonable para que los robinsones se hayan podido adaptar a su nueva vida. Las más afectadas por este cambio radical han sido Marisa Jara y Alejandra de la Croix, pidiendo al público que la expulse y amenazando con abandonar, respectivamente. Pero ellas no son las únicas que se han mostrado muy apáticas durante estos días, puesto que el resto tampoco está dando espectáculo ante las cámaras. Es por eso que Jorge Javier Vázquez ha tenido que darles un toque de atención por su comportamiento, ya que no pueden olvidarse de que están en un programa de televisión y, además de vivir la aventura de su vida, también están trabajando, algunos con unos sueldos enormes.

La bronca llegaba con el comienzo de la gala, que ha estado marcada por el temporal que ha provocado que los concursantes hayan tenido que construir refugios para la lluvia y utilizar chubasqueros y abrigos para resguardarse del mal tiempo. Pero la lluvia no ha sido impedimento para que la dirección haya querido recordarles que tienen que estar más activos. «Habéis vivido ya el primer temporal de la edición, no será el último», les avisaba en la primera conexión con la Palapa. Lo cierto es que el temporal todavía no había terminado, por eso les advertía que no cantasen victoria tan rápido: «A mí siempre me gusta decir que las cosas en Supervivientes siempre pueden ir a peor».

Desde la comodidad de una redacción o de un plató es fácil decirlo, pero los concursantes tienen que adaptarse rápido al hambre, el frío, la lluvia, la falta de higiene y los bichos. Es por eso que les ha tirado de las orejas para que no caigan en la apatía. «Tengo que deciros algo, y es que esta noche vengo en plan guerrero con vosotros. O sea que vamos a ponernos ya todos un poquito las pilas», de esta manera les pedía que comenzasen a dar tramas a los espectadores.

«Estamos en Supervivientes, esto no es un concurso cualquiera. Tenéis que demostrar que merecéis estar en el programa», una frase con la que no hace falta nada más que decir. A Honduras no puede ir cualquiera, debiendo tener en cuenta cuando se acepta, que se trata del programa más duro de la televisión, en dura lucha con El Conquistador del Caribe, de ETB.

«Necesito saber que tenéis ganas de continuar y entregaros en Supervivientes, porque si no, el programa no tiene ningún sentido. Basta ya de bajonas, de tristezas y de todas estas cosas», les decía en tono serio. El presentador de Supervivientes ha dado así un toque de atención que todos, especialmente los que más tiempo llevan en televisión, deben saber interpretar inmediatamente.

El papel de Carmen Borrego y Terelu Campos en ‘Supervivientes’

Parece mentira que haya que decir esto, pero en 2026 es posible que estemos echando de menos a las hermanas Campos. En las ediciones de 2025 y 2026, ambas fueron las encargadas de ser el gran reclamo en las galas de estreno con sus esperados saltos, además de cumplir con su objetivo de animar la isla en las primeras semanas.

Aunque a nivel supervivencia sus concursos fueron un auténtico despropósito (Carmen iba y venía del hotel, mientras que Terelu directamente no competía), su función televisiva de crear conflictos y animar el cotarro la cumplieron. En 2026 no hay nadie que esté realizando esa labor, viviendo el programa y los espectadores una pandemia de amenazas de abandonos y peticiones para ser eliminados. Es por eso que Jorge Javier les ha tenido que recordar que deben cumplir con su contrato de no olvidarse de dar show.