Hace tan solo unos días, Terelu Campos dejó completamente sin palabras a todos los seguidores de Supervivientes 2025 con una información. ¿En qué consistía? En que había tomado la decisión de regresar a los Cayos Cochinos de Honduras para llevar a cabo una misión. Eso sí, no quiso dar muchos detalles al respecto. Aun así, el pasado martes 13 de mayo, se ha desvelado el misterio, puesto que por fin sabemos cuál es el cometido de la hija de María Teresa Campos en la última fase del concurso. En un momento dado de la gala, Laura Madrueño explicó a los concursantes algo verdaderamente relevante para el desarrollo de Supervivientes 2025: «Tenemos que contaros una información muy importante. Después de casi 70 días de aventura, tengo que comunicaros que debajo de esta tela se encuentra una vitrina que esconde un secreto que va a suponer un giro inesperado para todos y cada uno de vosotros».

Y fue más allá: «Un secreto muy importante del que enseguida os daré más detalles». Poco después, Carlos Sobera conectó en directo con Terelu Campos para poder hablar en directo con ella. Juntos, compartieron varios detalles que, curiosamente, tenían estrecha vinculación con las palabras de Laura Madrueño a los concursantes de Supervivientes 2025. «Me incorporo el próximo jueves», comenzó diciendo la hija de María Teresa Campos, y añadió: «Preparado nunca está nadie para estar en Supervivientes, pero sí lo he hecho una vez… por qué no dos. Tres suelen ser ya multitud». Poco después, los espectadores del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras fueron testigos de algo muy concreto, y es que Terelu Campos tenía en su poder la famosa llave que iba a cambiar el rumbo del concurso. «Esto es una llave. A lo largo del programa habéis estado viendo una vitrina que contiene un pergamino», anunció la colaboradora de De Viernes.

«Pues ese pergamino, lo que nos va a contar, va a cambiar el rumbo del programa. Yo soy la única que puede abrir esa vitrina con esa llave. Una información que afecta a todos los supervivientes», confesó Terelu Campos. Por lo tanto, es un hecho que estamos ante una situación verdaderamente impactante, a la par que insólita en la historia del concurso.

Lejos de que todo quede ahí, el presentador quiso saber cuáles son las sensaciones de la madre de Alejandra Rubio, al ser consciente de que va a volver a vivir esta experiencia tan dura. Es más, le hizo hincapié en que sus condiciones iban a ser igual que las del resto de participantes. «Me acabas de asustar muchísimo, que lo sepas», aseguró Terelu, y añadió: «Voy a intentar dejarme la piel y lo que haga falta, de verdad».

Por si fuera poco, Carlos Sobera quiso saber si va a volver a enfrentarse al salto del helicóptero. La recién llegada no pudo evitar reír: «Sabía que estáis locos por saber si me voy a tirar o no del helicóptero otra vez. La respuesta es que lo voy a intentar, vamos, con todas mis ganas». Es más, quiso hacer hincapié en un dato: «Oye, me mola esto de ser la única concursante de Supervivientes que se ha tirado dos veces en la misma edición». Hasta el próximo jueves no sabremos si cumplirá con este nuevo reto.