La cantante Conchita denuncia el hackeo de sus redes sociales: «Sale la rubia esa»
Se lo toma con humor
Conchita, la cantante española conocida por éxitos como Por las veces e Y a ti nadie te quiere, ha compartido una peculiar anécdota en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. La artista ha anunciado que se tomará un tiempo considerable antes de lanzar nueva música, ya que está trabajando en un nuevo disco, pero en el mismo vídeo ha aprovechado para relatar, con su característico sentido del humor, una situación surrealista relacionada con el hackeo de su cuenta de Facebook y la aparición de una misteriosa «rubia» que la ha suplantado en las redes sociales.
La artista ha recordado, tomándoselo ya con humor, que su página oficial de Facebook está hackeada desde hace años. «Es loco que te hackeen en el Facebook. Hace ya un siglo, o sea, que es que ya lo he dado por perdido, ¿eh? No conseguido recuperarlo. No pasa nada, ya no tengo Facebook», lamentaba.
Sin embargo, advierte a sus seguidores de lo que se encontrarán cuando la busquen en esa red social: «Sale la rubia de mi Facebook. O sea, no salgo yo, pero que no pasa nada, que da igual, la música es mía, pero solo que sepáis que la rubia que sale no soy yo».
Como pasa muchas veces en este tipo de engaños, cree que ni la chica de la foto pueda saber lo que está ocurriendo, por lo que Conchita desliza que esa misteriosa rubia puede ser otra víctima. «Lo más loco es que, seguramente, ni siquiera esa chica sea la que me ha hackeado el Facebook, ¿sabes? Y será una chica que no tiene ni idea de que está ahí», así ha contado las sospechas que tiene sobre este asunto.
Lo que sí que le molesta es que cuando los usuarios de Instagram buscan canciones de Conchita, la foto que sale en esa búsqueda es la de la impostora: «Y ya bueno, para que luego salga la rubia esta y ponga ahí que lo ha hecho ella, porque ya no salgo ni yo». Sobre este punto, la explicación más fácil es que Instagram es una compañía propiedad de Meta, es decir, la misma empresa que es propietaria de otras redes como Facebook y WhatsApp, por lo que es muy posible que la foto que use sea la de la famosa página hackeada.
Conchita aclara su parón musical
Para tranquilizar a sus seguidores, la ex concursante de Tu cara me suena, ha explicado el motivo de su tardanza en sacar nueva música. «Estoy grabando, acabo de terminar de componer mi disco nuevo y voy a tardar bastante en sacarlo», así lo ha contado.
Pese a que sabe perfectamente que la industria musical funciona actualmente con otros tiempos, ella está pensando en un proyecto más grande. «No estoy haciendo lo que debería hacer, que es sacar música nueva cada tres semanas, pero ya no puedo seguir con eso. Quiero hacer algo increíble y lo tengo hecho, pero necesito tiempo», promete.
Temas:
- Música
- Redes sociales