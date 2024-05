Conchita, fichaje estrella de ‘La Promesa’ para cantar junto a Gonzalo Hermida

Conchita se une a la nueva etapa de La Promesa. La popular ficción de Televisión Española se ha convertido en un éxito rotundo entre los espectadores de La 1. Una historia de romance y época donde sus personajes han logrado ganarse el corazón del público.

Muy pronto, la audiencia será testigo de un antes y un después en la producción. Tal y como se ha podido ver, Manuel le ha confesado sus sentimientos a Jana y le ha pedido matrimonio. Una situación que provocará un salto temporal en la trama y que dará la bienvenida a nuevos personajes. Por ello, y como no podía ser de otra manera, el equipo de la serie ha querido modificar un poco la canción de su cabecera.

La infidelidad de Alonso, la marcha de Manuel a la guerra, la salida de Catalina del palacio, el nuevo puesto de Petra, el regreso de Gregorio… ¡y esto no es nada comparado con TODO lo que se viene! 💥 Próximamente en #LaPromesa Video completo ➡ https://t.co/GqYJ9VPA2v pic.twitter.com/bdOvr3pmjw — La Promesa (@lapromesa_tve) May 16, 2024

Hasta ahora, y como los fans de La Promesa saben muy bien, Gonzalo Hermida era el encargado de ponerle voz a los versos de su introducción. Pero, ahora, Conchita se une al artista en el tema para darle un ritmo muy diferente. Una nueva versión donde ambos han cantado en directo y al piano.

El elenco de actores de La Promesa han sido testigos de esta renovación de la canción y no han podido estar más emocionados. Una fusión de estilos y voces que ha dado como resultado un sencillo absolutamente espectacular. Eso sí, no es la primera vez que los cantantes unen fuerzas en una colaboración musical.

Hace unos meses Conchita y Gonzalo Hermida se unieron en el estudio de grabación para dar voz al tema Por las veces, canción que forma parte del último disco de la artista. «Gonzalo canta precioso y ha quedado increíble», comentó ella respecto a la colaboración.

Por ello, ahora ambas estrellas han unido fuerzas en la cabecera de la serie de RTVE. Una nueva versión que han presentado en la rueda de prensa desde el plató donde se graba la serie, rodeados de todo el equipo y de los actores. Por su parte, Hermida no ha dudado en señalar que el haber puesto voz a la ficción le ha dado muchas alegrías a nivel personal y profesional.

«Una idea que se convirtió en una realidad», confesó. «Yo no sabía la dimensión que iba a tener La Promesa ni me imaginaba que me pararían por la calle diciendo: ‘mira el de La Promesa’», ha revelado el artista. «Me alegra muchísimo porque la canción se cuela como todos ellos en las casas de la gente todas las tardes y me parece algo precioso», ha añadido con orgullo.

«Cantarla en los conciertos, que la gente la reconozca, que la sientan como suya me parece de agradecer», ha concluido feliz. Sin duda, un proyecto muy especial con el que no solo disfrutan Conchita y Gonzalo Hermida, sino también todos los espectadores de la producción española.