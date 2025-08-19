Kerem Bürsin anuncia nuevo proyecto ¿en España?: «Se está cocinando»

Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, ha generado gran expectación tras su reciente aparición en la Gala Starlite 2025, en Marbella, donde fue galardonado como la persona más influyente del año. El intérprete, conocido por series como Love is in the air, ha insinuado que su futuro profesional podría estar vinculado a España, siguiendo los pasos de su compatriota Can Yaman. Este anuncio es una de las grandes noticias para los fieles seguidores de las series turcas, ya que es fácil ver a estrellas del país otomano cerca.

La Gala Starlite, un evento que reunió a destacadas figuras del espectáculo, la música, la moda y la filantropía, llamó la atención por la presencia de Bürsin, cuya elegancia y carisma acapararon las miradas y los focos. Durante el evento, el actor expresó su gratitud hacia el público español, que lo ha acogido con gran cariño desde que sus trabajos comenzaron a emitirse en nuestro país. En sus propias palabras: «España me ha abierto las puertas de una forma muy especial». Esta conexión ha llegado gracias a las televisiones, pero también a las plataformas de streaming, que han llevado a que muchos de sus trabajos se puedan ver Mediaset Infinity o Netflix.

El momento más comentado de la noche llegó cuando, en la alfombra roja, Bürsin dejó caer que su futuro más inmediato podría estar ligado a nuestro país. «Se está cocinando algo en España», así quiso dejar ante la prensa esa buena noticia, aunque sin dar más detalles.

De confirmarse, Bürsin seguiría la trayectoria de Can Yaman, otro actor turco que ha consolidado su carrera en Europa con participaciones en producciones internacionales. Las grandes audiencias que todas las cadenas, especialmente Antena 3, y las plataformas de streaming consiguen con las series venidas desde Turquía, han provocado que sus actores sean cada vez más buscados.

Por ahora, Kerem Bürsin mantiene el misterio sobre los detalles de este posible proyecto, pero es muy posible que Antonio Banderas pueda animarle a venir a España, siendo incluso el ‘culpable’ de este movimiento. El turno ya dejó claro ante la prensa, que es un gran admirador del malagueño y que su sueño sería poder trabajar con él. «Espero que sí. Estamos trabajando en algo ahora. Pero sí, me gustaría. Me gustaría. Necesito aprender el idioma bien. Así que eso es en lo que estoy trabajando», decía.

Ante ello, el actor fue preguntado por su ficción española favorita. Una cuestión que respondió sin filtros. «Voy solo a Netflix. Y también hay algunas cosas geniales en Amazon Prime. Pero, soy un gran fan de La casa de papel. Un gran fan», aseguraba en la conocida gala marbellí.