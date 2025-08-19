S U R U Cocktail Bar: hospitalidad, coctelería vanguardista e identidad canaria

Ubicado en el moderno lobby del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, con vistas al Atlántico y vigilado por el Faro de Maspalomas, S U R U Cocktail Bar destaca por su hospitalidad y vanguardismo con identidad canaria, abierta a todos los amantes de la buena coctelería (huéspedes y visitantes externos).

Experiencia «Bar-server»

S U R U Cocktail Bar rompe con el concepto tradicional barra-centrista y desubica el servicio introduciendo “bar-server”, una experiencia de coctelería que se desarrolla en la mesa con el bartender, cóctel y cliente como protagonistas.

Programa de coctelería

En su apuesta por elevar la calidad de su oferta, Lopesan Hotel Group invierte cada año en talento, sostenibilidad, innovación y creatividad. Un claro ejemplo de este compromiso es S U R U Cocktail Bar, consolidado como el flagship mixológico del grupo y posicionado con fuerza en la escena internacional gracias al cuidado de la técnica y meticuloso proceso de elaboración de los cócteles.

La evolución de los programas de coctelería, junto con la experiencia y la hospitalidad del equipo, constituyen valores diferenciales del bar. No obstante, la propuesta de S U R U Cocktail Bar va más allá. Su oferta mixológica se encuentra en permanente sintonía con la propuesta gastronómica de los restaurantes del Hotel Faro, como es el caso de Callao Gastro & Ocean Lounge. De este modo, bar y restaurante comparten conocimientos y técnicas culinarias con el objetivo de incorporar en cada cóctel un elemento distintivo que contribuye a sorprender y enriquecer la experiencia del cliente.

Su cuidada carta ofrece cócteles diseñados para satisfacer a todo tipo de público y adaptarse a cualquier ocasión:

Aperitivos de baja graduación alcohólica, diseñados para tomar antes de las comidas, como spritzs (Es-pera o Coral Spritz, entre otros); o cócteles como el “Tuno” vuò fà l’americano (bitter cocinado al vacío a baja temperatura con tuno indio de la finca Veneguera, vermouth y soda) o la Media Combinación canaria (fórmula clásica de la Media Combinación que en este caso incluye plátano canario).

All Day , para disfrutar en cualquier horario. Destaca su versión canaria de la piña colada (Se nos ha “colado” una piña), el Shaka Mule (ron, coco y piña tropical asada al josper que sirven en un vaso de cerámica que homenajea la costa surfera, visible desde la terraza del bar), Un “pisco” rosa (pisco cocinado al vacío a baja temperatura con rosas, zumo de sandía y limón de Veneguera), Bloody MariPino (mezcal aromatizado con cilantro, zumo de tomate, shrub artesanal de zanahoria y especias, tabasco de chipotle, ponzu, limón, salsa perrins, sal y pimienta) o el Bohemian Rhapsody (cognac, brandy, licor y bitter de naranja que flambean y sirven caliente).

Digestivos para la noche, como el Ruso canario (uno de los cócteles insignia, elaborado con vodka aromatizado al chocolate tirma 85% cacao, licor de café y crema artesanal de mascarpone, café y gofio) o el Nut Fashioned (una propuesta atrevida con ron y un enfoque más dulce que introduce la técnica del fat washed con Nutella, terrón de azúcar y cacao bitter).

Interiorismo y mood: S U R U

Como término japonés, SURU es una invitación a la acción: a crear, a sentir y a experimentar con todos los sentidos aquello que se percibe (aromas, sabores, sonidos y sensaciones). Es la filosofía que también inspira la experiencia sensorial que se genera con el bar-server y ambientación, esta última adaptada al diseño de cada espacio, tanto en el interior como en la terraza.

El interiorismo disruptor de S U R U Cocktail Bar lo marcan, desde los elementos que decoran el bar y generan un juego de contrastes intencionados (materiales aparentemente opuestos como metales, madera o rafia), hasta la dualidad evidente en la propia distribución del espacio: un interior sobrio, sofisticado y vinculado a los cócteles clásicos y de autor, servidos en delicado cristal fino; y una terraza más lúdica y expresiva, con un efecto wow, donde la vajilla cobra protagonismo gracias a piezas inspiradoras y cerámicas que rinden homenaje a la artesanía local.

La iluminación y el sonido juegan un papel clave en la creación de la atmósfera de S U R U Cocktail Bar. El espacio ofrece ambientación en directo y sesiones de DJ con una cuidada selección de música electrónica de carácter cosmopolita, que abarca desde el house hasta el R&B contemporáneo y los ritmos más actuales del hip hop.

Finca de Veneguera

El estrecho vínculo de Lopesan Hotel Group con su entorno, dadas sus raíces canarias, impulsan su trabajo por ofrecer la máxima calidad en el producto utilizado y honrar la tradición con los sabores más auténticos de su tierra. El compromiso con el desarrollo sostenible y la apuesta por el consumo de alimentos de temporada protagonizan su proyecto Lopesan For Good Km 0, en el que la Finca de Veneguera desempeña un papel fundamental al suministrar más del 21% de las frutas y verduras que se sirven en los hoteles de la compañía.