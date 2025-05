El pasado martes 13 de mayo, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. No solamente conocimos el nombre del primer salvado de la semana, sino también fuimos testigos de un tenso momento que acabó en abandono. Algo que dejó al presentador completamente descolocado, como no podía ser de otra manera. Todo ocurrió en plató, cuando Manuel González lo pisó por primera vez desde que la audiencia decidió convertirle en el nuevo expulsado de la edición. No es ningún secreto que el gaditano tenía una importante cuenta pendiente, como son los rumores de infidelidad de su novia. Pero no todo queda ahí, ya que, hace tan solo unos días, su hermana Gloria aseguró que Gabriella le mandó un mensaje al teléfono de Manuel mientras él estaba en Honduras, dando a entender que la relación estaba completamente rota.

Durante su reencuentro con su pareja en el plató de Supervivientes 2025, Gabriella ha querido darle una serie de explicaciones. No sin antes mostrarse de lo más crítica con Gloria: «Tu hermana se ha dedicado a ir a todos los platós a contar bulos, conversaciones de tu padre diciendo que no me quiere para su hijo. Te envié un mensaje por el agobio que tenía y tu hermana lo contó en directo». Fue en ese preciso instante donde tuvo lugar un abandono completamente inesperado, a la par que insólito: el padre y la hermana de Manuel, que se encontraban en plató para recibirle, decidieron levantarse y marcharse de allí. «Es el momento de mi hermano, lo siento, Manuel, no voy a hacerte pasar un mal trago… Así que me voy», aseguró Gloria, mientras que el padre de Manuel se dirigió a Gabriella: «Estás en manos de los abogados, no quiero ni mirarte a la cara».

Una vez ambos salieron de plató, la que fuese tentadora de Montoya en la octava edición de La isla de las tentaciones continuó con su discurso: «Encima se indignan y se van. ¿Sabes que estoy mal con todo lo que está pasando? Están en todos los programas de televisión hablando de mí, no lo entiendo», reconoció.

Después de que su padre y su hermana abandonasen el plató y tras las explicaciones de Gabriella, Manuel González se quedó completamente descolocado y sin palabras. ¡Estaba abrumado con la situación! «Me choca ver a mi padre y a mi hermana tan molestos. No he vivido esta situación en mi vida y, desde el primer día que me separé de ella, le dije que mi confianza la tenía», recordó.

Todo eso sin tener ni idea de todo lo que se ha contado sobre Gabriella y las presuntas infidelidades en diversos programas de televisión. Sea como sea, es un hecho que Manuel González ya estaba destrozado tras haber tenido que poner punto y final a su etapa en Supervivientes 2025. Pero todo se ha complicado aún más al llegar a España y ser consciente de la complicada situación personal a la que tiene que hacer frente.