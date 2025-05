‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 13 de mayo?

La pasada noche del 13 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2025. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, presentada por Carlos Sobera, el público pudo ser conocedor de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Pues, además de descubrir la nueva misión de Terelu Campos en la isla y de lo sucedido entre Manuel González y su ahora ex pareja, Gabriella, también se reveló el nombre del primer salvado de la semana. Una posición que se disputaron Joshua Velázquez, Nieves Bolós, Carmen Alcayde y Álvaro Muñoz Escassi.

Tras disputarse un nuevo juego de recompensa donde los concursantes luchaban por una gran fuente de croquetas, Laura Madrueño se reunió con los nominados en la ceremonia de salvación. De esta manera, y continuando con la temática habitual del formato, si la presentadora cortaba la cuerda de uno de los participantes, éste caería automáticamente al agua y continuaría nominado. Por el contrario, si no se cortaba su cuerda, el concursante se libraba de una posible expulsión el próximo jueves. Un tenso momento que nadie quiere vivir, especialmente porque cada vez falta menos para el final del reality. Pero, hubo un salvado.

¿Quién fue el primer salvado de la semana en ‘Supervivientes 2025’?

Para sorpresa de todos, la primera cuerda que cortó Laura Madrueño fue la de Joshua Velázquez, que en las anteriores semanas se había librado el primero. Siguiendo su camino estuvo Nieves Bolós, que también cayó al mar. Una situación que dejó a Álvaro Muñoz Escassi y Carmen Alcayde en el punto de mira.

Cabe recordar que es la primera vez que Escassi se expone en la lista de nominados. Por ello, todas las miradas estaban en él. Pues, todavía se desconoce si cuenta con mucho apoyo del público o no. Por lo tanto, sin ánimos de alargar demasiado el momento, la presentadora reveló el veredicto de la audiencia en el televoto.

«El tercer superviviente que continúa nominado y que se enfrentará a Joshua y a Nieves es…¡Carmen!», exclamó. Así pues, Álvaro Muñoz Escassi se convirtió en el primer salvado de la semana. Una noticia que ha emocionado por completo al concursante, que no ha podido evitar dedicarle unas palabras de agradecimiento a todos los que lo han apoyado.

«No me lo esperaba, de verdad. Gracias a toda España, me encanta que me hayáis salvado y os lo agradezco. Seguiré haciendo el programa cómo lo estoy haciendo, es señal de que lo estoy haciendo bien. Muchísimas gracias, os lo agradezco a todos», dijo. Por lo tanto, los datos son claros.

En la gala del próximo jueves, 15 de mayo, los espectadores de Supervivientes 2025 serán conocedores del nombre del nuevo expulsado de la edición. Una lucha que se disputarán Joshua Velázquez, Nieves Bolós y Carmen Alcayde. ¿Quién será el concursante que continuará la estela de Manuel González? En menos de 48 horas lo descubriremos.