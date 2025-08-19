Pedro Pascal nos había engañado: confiesa sus orígenes españoles

Indiscutiblemente, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más queridos y solicitados del momento. Desde que realizó su gran aparición en Juego de Tronos, el artista ha logrado hacerse un hueco entre las estrellas mejor pagadas de Hollywood. Una situación que le ha llevado, durante los últimos años, ha formar parte del elenco de producciones como The Mandalorian o The Last of us. De hecho, este mes de agosto ha dado el salto a la gran pantalla con Materialistas, largometraje que protagoniza junto a Dakota Johnson y Chris Evans. Una serie de proyectos que han alzado su nombre, aún más si cabe.

Sin embargo, y tal y como él mismo ha explicado en varias ocasiones, su llegada al ascenso no fue nada fácil. Pues, a nivel personal, su familia tuvo que huir de su tierra natal, Chile, para comenzar una nueva vida en otro lugar. Una medida desesperada que tomaron en 1973, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Una escapada que los llevó a todos hasta Dinamarca, donde pasaron un tiempo antes de mudarse a Estados Unidos. Un destino final donde Pascal comenzó a labrar su vida, tanto personal como profesional. De hecho, fue así como comenzó a adentrarse en el mundo de la interpretación.

Eso sí, lo que muy pocos saben es que los orígenes Pedro Pascal están fuertemente vinculados con España. El artista siempre ha confesado sentir un profundo cariño por nuestro país. Pero, ha sido ahora cuando ha explicado que su historia tiene raíces en la zona norte. Unas declaraciones que ha concedido durante la promoción de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, una de sus nuevas películas, en la ciudad de Oviedo.

«Oviedo es increíble. Mi sangre es del norte. Mi primer apellido es Balmaceda, Pascal es el de mi madre, así que me sentí en casa. Es un orgullo enorme», dijo para la Agencia EFE. De esta manera, el actor ha hecho referencia a su padre, también chileno de nacimiento, pero desciende de familias cántabras y asturianas. Por lo tanto, para él es inevitable tenerle tanto cariño a la cultura española.

Pedro Pascal y su pasado en Madrid

Eso sí, no es el único motivo por el que le gusta venir a España. Durante los años 90, concretamente en 1996, un joven Pedro Pascal pasó una temporada viviendo en Madrid. Teñido de rubio y viviendo las típicas aventuras de la juventud, se asentó en la ciudad para realizar un curso de antropología. Pues, necesitaba esta formación, ya que formaba parte de sus estudios de arte dramático para la universidad de Nueva York.

Tal y como el propio Pedro Pascal llegó a explicar en El Hormiguero, durante su época madrileña trabajó como gogó para poder ganarse un sueldo. Una etapa de su vida que nunca olvidará, por muchas razones. Pero, que labraron el actor aclamado a nivel mundial en el que se ha convertido actualmente.