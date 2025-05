Dicen que lo mejor tarda en llegar, y vaya si la segunda temporada de The Last of Us se tomó su tiempo en ver la luz. La aclamada producción de Max se ha consagrado como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos y vistos de los últimos años. Pues, han sido muchas las personas que han querido ver a Pedro Pascal bajo la piel de Joel Miller y a Bella Ramsey como Ellie. Un dúo de actores que han sabido conectar a la perfección frente a las cámaras y que han protagonizado muy bien sus roles en la trama. Sin embargo, la segunda temporada ha llegado repleta de varios giros argumentales y altibajos emocionales. ¡ALERTA SPOILERS!

Como los seguidores de The Last of Us saben a la perfección, la segunda temporada de la serie ha plasmado, entre otros momentos, la trágica muerte de Joel Miller. Un triste desenlace para el protagonista que era conocido por todos los amantes del videojuego original. Pero, aquellos que nunca han jugado al juego se han encontrado con una escena completamente inesperada. Sin embargo, si hay algo que han dejado claro las ficciones de Max es que, por muchas muertes importantes que haya por el camino, la historia sigue. Por ello, la producción ha continuado emitiendo sus nuevos episodios. Una serie de entregas que han cerrado con broche de oro la segunda temporada, este pasado lunes 26 de mayo.

Final explicado de ‘The Last of Us’

Los últimos episodios de la temporada han reflejado a los espectadores el viaje de venganza que realizan Ellie y Dina. Pues, ambas se encuentran en busca de Abby, quien asesinó a Joel. De esta manera, logran llegar a Seattle, pero se encuentran con varios enemigos por el camino. Pues, además de los infectados por el hongo Cordyceps, también tienen que hacer frente a los integrantes del Frente de Liberación de Washington y a los Scars.

Y es que, ambas facciones se encuentran enfrentadas entre sí por el control de la zona. De esta manera, el último capítulo de la temporada ha llegado a la plataforma de pago bajo el título de Convergencia. Una entrega final donde se ha podido ver como Abby encuentra el escondite de Ellie, Dina, Tommy y Jesse. Pero, lejos de quedarse brazos cruzados, mata a Jesse mientras amenaza de muerte a Tommy y Ellie.

La tensión reina el ambiente y Abby sorprende al disparar. Tras un fundido en negro, la serie realiza un flashback de tres días donde se puede ver a Abby despertándose en la base de los Lobos en un estadio. Así pues, y sin más detalles, la ficción cierra su última temporada.

Los caminos de Ellie y Abby han vuelto a cruzarse, pero los fans que no han jugado al videojuego desconoce todo lo que está por venir. De momento, no se sabe cuándo se podrá ver la tercera temporada de la producción, la cuál ha sido confirmada. Pero, si los seguidores tuvieron que esperar dos años para poder ver los nuevos capítulos, no sería descabellado pensar que volverá a transcurrir el mismo periodo de tiempo.