Los termómetros empiezan a subir y el verano se acerca. Tienes que prepararte y no quieres dejarte una fortuna en electricidad por usar el aire acondicionado. ¿Hay buenas alternativas? Sí, soluciones como el Ventilador Dyson Cool AM07. Es un ventilador de torre moderno y elegante, sorprendentemente silencioso, programable y capaz de enfriar grandes estancias en pocos segundos. Lo mejor es que consume poco y, además, que está rebajado 50 € ahora mismo.

Si buscas un ventilador de torre que no haga ruido, que refresque, consuma poco y además sea seguro para tus mascotas o hijos, aquí lo tienes.

Por qué recomendamos este ventilador

No tiene aspas visibles: es completamente seguro si tienes niños en casa.

Refresca espacios grandes en tiempo récord, ya que emite hasta 500 litros por segundo.

Reparte el aire por toda la estancia con su sistema de oscilación de 70 grados.

Puedes programarlo con su temporizador de hasta 9 horas, haciendo que se apague solo, y tiene mando a distancia.

Comprar en Dyson por ( 349 € ) 299 €

Ventilador Dyson Cool AM07

Con el calor asomando, tener el Ventilador Dyson Cool AM07 es algo que da tranquilidad. Tiene 10 velocidades entre las que escoger, y que puedes programar hasta 9 horas con apagado automático con su mando a distancia. Es capaz de emitir hasta 500 litros por segundo, lo que lo hace ideal para salones grandes; aunque, como no hace ruido, lo puedes tener en el dormitorio mientras duermes sin tener ninguna molestia. De hecho, también es recomendable si tienes niños en casas, ya que no tiene aspas visibles y no hay riesgo de golpes (además es muy fácil de limpiar gracias a su diseño). Es el mejor aliado contra el verano.

De hecho, es una alternativa ideal frente al aire acondicionado tradicional, ya que cosume menos pero refresca igual de bien. La mejor compañía para este verano.

¿Qué dicen las reseñas de este ventilador de Dyson?

Que es mucho mejor de lo que parece, sobre todo porque apenas hace ruido y porque refresca rápidamente estancias grandes. Solo tienes que ojear algunas de las reseñas que hemos recopilado para descubrirlo por tu propia cuenta:

«Supera todas mis expectativas. Es silencioso, refresca el ambiente sin agobiar. Estéticamente merece un 10 por originalidad, diseño y sencillez.»

«Lo compré hace 3 años y lo he usado todas las noches desde entonces, ¡tanto en verano como en invierno!»

«Si buscas un ventilador que no haga zumbidos ni traqueteos molestos, este es el ideal.»

Comprar en Dyson por ( 349 € ) 299 €

Dyson no solo te lo ofrece rebajado, sino que además permite financiar el ventilador en hasta 3 plazos con un periodo de entrega de entre 24 y 72 horas tras su compra. Además, no tiene gastos de envío.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping