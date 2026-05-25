Esta lavadora de 10 kg destroza a su competencia: motor sin escobillas, clase A y precio que no esperabas

Tu antigua lavadora ha hecho su último centrifugado. Toca renovar y lo que ves no te convence o bien porque los precios son muy altos, o la capacidad muy baja o las prestaciones flojas. Con esta Lavadora Balay no te pasa nada de eso, porque tiene 10 kg de carga, 14 programas, función a vapor que reduce las arrugas y hasta función Pausa & Carga. Aunque la guinda es el descuento de casi 250 € que tiene.

Por tamaño y capacidad, es una lavadora familiar. Pero realmente encaja con cualquiera que quiera algo fácil de usar, rápido al lavar y duradero.

Por qué recomendamos esta lavadora

El motor sin escobillas es muy silencioso, además de consumir menos electricidad y durar más tiempo.

Usa una tecnología de vapor que cuida más la ropa y hace que tengas que planchar mucho menos.

Es de clase A a nivel energético: consume solo 51 kWh por año.

Incluye 14 programas, con programación de hasta 24 horas y función Pausa & Carga por si se te olvida alguna prenda.

Lavadora Balay

Esta Lavadora Balay es de las que cambian las cosas de verdad. Tiene 10 kg de carga y centrifuga a 1400 rpm, además de venir con 14 programas y categoría A. Esto, traducido al castellano, significa que es perfecta para familias numerosas, que deja las prendas limpias de verdad, que vale para cualquier tejido o necesidad (hasta cuando necesitas una prenda lista en minutos) y que te ahorra dinero también cuando la usas. La puedes programar para cuando estés fuera de casa, o para franjas con la luz más barata, te ahorra tiempo planchando gracias a su tecnología de vapor y además es fácil de usar. ¡Es que lo tiene todo!

Con esas características, una lavadora recomendable sobre todo para familias grandes, aunque encaja en cualquier tipo de hogar. Su objetivo es facilitarte las cosas, y lo consigue.

¿Qué opinan los usuarios de esta lavadora?

Que es una buena compra, sobre todo por su relación calidad-precio, su capacidad y su consumo bien ajustado. Aquí puedes ver algunas reseñas de usuarios que cuentan esto y más:

«Buena compra, programas de lavado rapido que nos interesaban en casa.»

«Lo escogimos por calidad-precio, teniendo en cuenta la gran capacidad (10Kg), eficiencia A y última tecnología. Se ven materiales y acabados de calidad, funciona perfectamente.»

«De momento estoy bastante contenta, funciona muy bien y no es tan ruidosa como la anterior.»

Entrega gratuita en un día con instalación incluida, recogida y reciclaje de tu anterior lavadora, 100 días de prueba gratuita y hasta un descuento adicional del 20% en electrodomésticos de la marca BECKEN por la compra de esta lavadora. Todo esto es lo que ofrece Worten para rematar su oferta.

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