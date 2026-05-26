El plan secreto de Hitler que nunca se ejecutó y que los historiadores admiten habría cambiado el resultado de la Segunda Guerra Mundial

Los Archivos Nacionales de Canadá han dado a conocer la adquisición de un libro vinculado a Adolf Hitler, que recoge un censo detallado de la población judía en América del Norte, considerado clave en el marco de un plan secreto de Hitler. El documento, titulado «Estadísticas, Medios de Comunicación y Organizaciones Judías en Estados Unidos», lo escribió en 1944 el lingüista alemán Heinz Kloss, quien había visitado Estados Unidos entre 1936 y 1937. Utilizando datos demográficos de la década de 1930, elaboró un un registro de la población judía en el país para, según los investigadores, facilitar la identificación y control de comunidades judías en caso de una expansión del Tercer Reich.

Michael Kent, responsable de la colección Jacob M. Lowy, que conserva el ejemplar, considera que el informe tuvo un papel relevante dentro de los planes de ocupación, en un contexto hipotético en el que la Alemania nazi hubiera logrado extender su dominio sobre Estados Unidos y Canadá. Por su parte, la profesora Rebecca Margolis, profesora de la Universidad de Ottawa y presidenta de la Asociación de Estudios Judíos Canadienses, señaló en un comunicado que el informe ofrece una «confirmación documentada de los temores» que sentían los judíos durante la Segunda Guerra Mundial ante la posibilidad de que los nazis invadieran Estados Unidos y Canadá.

El plan secreto de Hitler para ‘conquistar’ América del Norte

El libro, de 137 páginas, es considerado como un plan secreto de Hitler para llevar a cabo una «limpieza» de población judía en Estados Unidos y Canadá. El Holocaust Education Trust expresó su sorpresa por el hallazgo. «Esta historia resalta el obsesivo antisemitismo de Hitler y la escalofriante ambición nazi de asesinar a personas judías en cualquier parte del mundo», explicó a CNN un representante de la organización. «Nos recuerda la necesidad de permanecer alerta frente al antisemitismo, defender la verdad histórica y educar a las próximas generaciones».

En el año 2019, la Biblioteca y Archivos de Canadá, situada en Ottawa, adquirió este libro a través de un reputado comerciante de obras judías, quien lo obtuvo previamente de la colección de un sobreviviente del Holocausto. Según la propia institución, el ejemplar habría sido llevado a Estados Unidos como un souvenir de guerra tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1945, soldados norteamericanos se llevaron numerosas obras procedentes de la residencia del líder nazi cerca de Berchtesgaden, en los Alpes alemanes, durante el avance aliado en el territorio.

«Este informe ofrece la confirmación documentada del miedo que tan agudamente sintieron y expresaron tantos judíos de Canadá durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que, tenían el temor que los nazis pudieran desembarcar en sus costas y, con ellos, la aniquilación de la vida judía», comentó Rebecca Margolis. «Aunque estos miedos pudieran parecer infundados dada la distancia geográfica entre la Europa nazi y Canadá, este manual que ofrece estadísticas detalladas de las poblaciones judías en toda Norteamérica subraya su pesadilla potencial».

Durante la expansión del Tercer Reich, el régimen liderado por Adolf Hitler llevó a cabo una serie de invasiones y ocupaciones militares. El conflicto comenzó en 1939 con la invasión de Polonia, un ataque que provocó el inicio oficial de la guerra, y en 1940 ocupó Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y finalmente Francia, que cayó tras una rápida campaña militar. Posteriormente, Alemania dirigió su expansión hacia el sureste de Europa, donde ocupó o controló países como Yugoslavia, Grecia y partes de Rumanía, Hungría y Bulgaria. El mayor punto de expansión territorial llegó con la Operación Barbarroja en 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética.

En abril de 1945, la situación en Berlín ya era insostenible. La ciudad estaba rodeada por tropas soviéticas y los combates se desarrollaban en sus calles. En este contexto, el líder del régimen, Adolf Hitler, se refugió en el búnker de la Cancillería junto a su círculo más cercano. El 30 de abril de 1945, ante la inminente derrota, Hitler se suicidó, marcando un punto decisivo en el colapso del régimen. Pocos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Su postura contra la ciencia

El régimen nazi obligó ak exilio de numerosos científicos de gran prestigio, entre ellos figuras como Albert Einstein, Otto Frisch y Niels Bohr.Esta fuga de talento tuvo un impacto significativo en el desarrollo científico de Alemania, especialmente en el ámbito militar, debilitando sus posibilidades de avanzar en un programa nuclear propio conocido como el Uranprojekt, asociado al físico Werner Heisenberg.

Asimismo, entre 1938 y 1939, el gobierno nazi obligó a varios científicos alemanes a rechazar el Premio Nobel tras un decreto de 1937 que prohibía aceptar este reconocimiento a ciudadanos del país. Entre ellos se encuentran Richard Kuhn, galardonado en 1938 por sus estudios sobre carotenoides y vitaminas; Adolf Butenandt, premiado en 1939 por sus investigaciones sobre hormonas sexuales; y Gerhard Domagk, reconocido en 1939 por el descubrimiento de los efectos antibacterianos del Prontosil.