La Unión Europea está estudiando mantener temporalmente el actual tope al precio del petróleo ruso (44,10 dólares por barril) en lugar de aplicar automáticamente la revisión prevista para este verano. La razón principal es el fuerte aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio y las tensiones relacionadas con Irán y el estrecho de Ormuz, según fuentes conocedoras de la situación.

El mecanismo vigente obliga a revisar el límite cada seis meses y fijarlo un 15% por debajo del precio medio del crudo ruso Urals. El precio límite actual es de 44,10 dólares por barril y se revisará a finales de este verano, con los precios actuales, el nuevo tope podría subir hasta unos 65 dólares por barril, incluso por encima del antiguo límite de 60 dólares acordado por el G7, según han indicado fuentes a Bloomberg.

Por tanto, la UE está valorando varias acciones como mantener el límite actual de 44,10 dólares, suspender temporalmente el mecanismo automático de revisión o limitar cualquier subida a 60 dólares.

Los precios del petróleo se han disparado como consecuencia de la guerra

Los precios del petróleo han crecido mucho con la guerra con Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz. En consecuencia, si se llegara a aplicar la congelación se mantendría el precio máximo en el nivel actual de 44,10 dólares. Así, según las fuentes, otras opciones que se están considerando incluyen suspender los aumentos dinámicos y automáticos hasta finales de año, dadas las circunstancias excepcionales en Oriente Medio, o limitar cualquier aumento a 60 dólares, en línea con el nivel del G7.

Esta medida formaría parte del 21º paquete de sanciones contra Rusia. De esta forma, la UE tiene previsto ultimar y proponer formalmente un nuevo paquete de medidas a principios de junio. En concreto, los Estados miembros ya fueron informados sobre estos planes la semana pasada, según Bloomberg.

Otras medidas que se barajan para el nuevo paquete de sanciones incluyen la imposición de sanciones a más bancos, operadores de petróleo, refinerías y operadores de criptomonedas en terceros países utilizados por Moscú para eludir las restricciones del bloque. Asimismo, se sancionarían unos 20 buques cisterna adicionales de la flota clandestina de la que Rusia depende para transportar su petróleo, y eventualmente este régimen se extendería a los buques que transportan gas natural licuado (GNL), limitando así la capacidad del Kremlin para crear una flota paralela de GNL.

La UE ha sancionado hasta ahora a cientos de buques y tiene previsto sancionar también a los que prestan servicios a los buques cisterna, según las fuentes.

Sin embargo, es improbable que las nuevas sanciones incluyan una prohibición total de los servicios marítimos. Varios Estados miembros siguen oponiéndose a esta opción debido a la inestabilidad en Oriente Medio, y a menos que la medida cuente con el respaldo del G7.

Según fuentes consultadas por Bloomberg, los principales objetivos del nuevo paquete de sanciones son endurecer aún más las restricciones sobre los ingresos energéticos y el sector financiero de Rusia, así como privar a su industria militar de suministros esenciales. Las sanciones requieren el respaldo de todos los Estados miembros antes de su adopción, y los planes podrían modificarse antes de eso. No obstante, países marítimos como Grecia suelen mostrarse reacios a los cambios en los precios máximos, mientras que otras capitales son particularmente sensibles a lo que consideran sus intereses energéticos y comerciales.

Otras propuestas para el próximo paquete incluyen restricciones comerciales sobre algunos minerales y metales críticos utilizados en el sector aeroespacial ruso y para el desarrollo de los drones que utiliza para bombardear ciudades ucranianas, así como tecnologías como la interferencia electrónica.

El bloque también está considerando imponer controles a las exportaciones de unas dos docenas de empresas, incluidas compañías de China, India, Turquía y Asia Central, que supuestamente siguen suministrando a Rusia productos restringidos que se encuentran en armas o que son necesarios para fabricarlas.