La confesión de Carolina Marín sobre su cuerpo en ‘El Hormiguero’: «Lo he llevado más allá del límite»

Tras anunciar su retirada del deporte profesional, la campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, ha revelado en El Hormiguero los sacrificios detrás de ser la primera europea en destronar a las potencias asiáticas: un oro olímpico en Río 2016, tres mundiales consecutivos (2014-2018) y 24 títulos que han dado a conocer un deporte minoritario en España. La onubense ha compartido cómo fue su lesión de rodilla en 2024 y las secuelas la han llevado a este adiós, priorizando su salud mental.

Este lunes 11 de mayo, El Hormiguero ha comenzado la semana recibiendo a toda una leyenda española, la campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, quien anunció su retirada profesional el pasado 26 de marzo, tras sufrir una severa lesión en las semifinales de Paris 2024.

«Estoy muy tranquila y muy en paz, ha sido la decisión más difícil de mi vida, pero ha sido la mejor que he podido tomar», ha dicho la deportista nada más sentarse en el plató junto a Pablo Motos.

.@CarolinaMarin nos cuenta cómo está viviendo una de las decisiones más importantes de su carrera: retirarse definitivamente del deporte #CarolinaMarínEH pic.twitter.com/0yjeTuU32U — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 11, 2026

«He exigido mi cuerpo más allá del propio límite que tenía, me he recompuesto de tres lesiones de rodilla, si seguí forzando, creo que no habría tenido la salud necesaria para vivir. Me dio mucha pena no retirarme como me hubiera encantado, que era en el campeonato de Europa que se celebraba en Huelva; de hecho, en el Palacio de Deportes que lleva mi nombre. Y poderme retirar en una pista jugando con toda mi gente», ha reconocido la onubense.

«!Ahora mismo no vivo con dolor, por eso estoy tan feliz conmigo mismo. No quería acabar con una prótesis de rodilla con 32 años y toda la vida por delante. Y para mí, a día de hoy, lo más importante es la salud», ha continuado diciendo Marín.

La invitada a El Hormiguero ha reconocido que: «Esto mucha gente no lo sabe, pero los deportistas sufrimos mucho detrás de una pantalla de televisión, que es donde no se nos ve. Cuando subimos al podio, nos ponen la medalla y suena el himno de España es maravilloso, porque es la recompensa a todo ese esfuerzo. Pero hay muchas lágrimas derramadas detrás que muy poca gente conoce».