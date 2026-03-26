Quién es Carolina Marín: su pareja y sus hijos, qué edad tiene y su lesión de rodilla

El bádminton en España sólo se entiende desde la figura de Carolina Marín, una mujer que logró lo imposible y llegó hasta lo más alto a nivel europeo y mundial, en una disciplina dominada por los asiáticos. La deportista onubense ha anunciado su retirada el 26 de marzo de 2026 por los problemas físicos, pero se ganó la vitola de estrella por sus éxitos, incluyendo un oro en los Juegos Olímpicos, pero también por saber levantarse de las lesiones, en muchas ocasiones graves. La última le condenó en los JJOO de París 2024, y es la que le ha obligado a retirarse. A continuación, hablamos de la vida personal de Carolina, mencionando y analizando a su entrenador, su pareja y su origen y el de sus padres.

La leyenda del bádminton mundial se convirtió en gran protagonista de París 2024 por su lesión. La onubense se encontraba en pleno proceso de recuperación en pos de seguir luchando en el deporte que ama y en el que se ha asentado como referencia, pese a que Asia es el continente monopolizador de la disciplina… hasta la llegada de Carolina. Finalmente, los problemas físicos le han obligado a colgar la raqueta a sus 32 años.

La lesión de Carolina Marín

Los pronósticos con Carolina Marín no pudieron cumplirse en los Juegos Olímpicos de París debido a la nefasta suerte de la deportista española, que sufrió una gravísima lesión en el encuentro de semifinales ante la china He Bing Jiao, cuando dominaba el marcador en el segundo set, habiendo ganado anteriormente el primero. La rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha dejó petrificado al público por instantes, si bien la campeona española fue despedida con una gran ovación, en una de las imágenes de París 2024.

Su pareja: quién era el novio de Carolina Marín

Carolina Martín mantuvo una relación con Gen Esteban San Millán, un joven que compite con el equipo de atletismo de la Real Sociedad y ha cosechado algún triunfo en distintas competiciones. La onubense no ocultó su relación a través de las redes sociales y después de unos años malos a nivel personal y por culpa de las lesiones, atravesaba uno de los mejores momentos de su vida junto a su pareja. Pero en verano de 2024 la pareja rompió.

¿Tiene hijos Carolina Marín?

Carolina Marín mantuvo una relación con Gen Esteban San Millán pero no tiene hijos en la actualidad.

Edad y dónde nació

Carolina Marín llegó a los Juegos Olímpicos con 31 años, edad que tiene actualmente. Nació en Huelva el 15 de junio de 1993, ciudad en la que se proclamó campeona de Europa de 2018. Se perdió el Mundial de 2021 disputado en su localidad natal por la grave lesión que sufrió antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Este fue uno de los mayores palos de su carrera junto al de París 2024.

Qué le pasó al padre de Carolina Marín

Uno de los momentos más duros de la vida de Carolina Marín fue la muerte de su padre, Gonzalo Marín, en julio de 2020, meses después de sufrir un accidente laboral en la empresa de suministro de material de oficina en la que trabajaba. Carolina se trasladó a Huelva tras el accidente y estuvo al lado de su padre durante la pandemia, aunque tristemente no pudo recuperarse del golpe en la cabeza sufrido.

Carolina Marín, junto a su padre. (Instagram)

Quién es el entrenador Carolina Marín

La compañía de Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín desde sus inicios en la élite del bádminton, es clave para la deportista española. De su mano ha logrado sus mayores éxitos y ha podido superar los malos tragos, sobre todo en forma de lesión. Rivas, natural de Granada y nacido en 1977, llegó en 2004 a la Federación Española de Bádminton y años después comenzó su relación con Carolina. Desde 2022, colabora también con la Federación Francesa de Bádminton.

Carolina Marín y su entrenador, Fernando Rivas. (Foto: Getty)

Todas sus medallas olímpicas y resultados en las olimpiadas

Carolina Marín buscaba en los Juegos Olímpicos de París 2024 su segunda medalla olímpica. La deportista española finalizó en decimoséptimo lugar en Londres 2012, ganó el oro en Río 2016 y se perdió los Juegos de Tokio 2020 por una grave lesión de rodilla. En sus terceros Juegos Olímpicos, de nuevo una lesión en la rodilla, rotura del ligamento cruzado anterior, le apartó de su sueño cuando estaba a escasos puntos de sellar el pase a la final. Carolina no pudo conseguir una medalla en París 2024 debido a la lesión de rodilla, que se repite en su carrera y ha provocado su retirada inmediata.

Carolina Marín en los Juegos Olímpicos de París

La lesión de Carolina Marín en semifinales de la competición de bádminton femenino individual se convirtió en uno de los momentos de los Juegos Olímpicos de París. La onubense se rompió la rodilla cuando estaba a unos puntos de llegar a la final y asegurar una medalla para España. No pudo ser, pero el ejemplo de superación de Carolina quedó expuesto al mundo, en un día triste pero de aprendizaje para todos.