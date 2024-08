Carolina Marín sufre su tercera rotura de ligamento cruzado

Se confirman los peores pronósticos y Carolina Marín tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Es la tercera vez que la española sufre esta lesión, que le tendrá en torno a ocho meses apartada del bádminton. La onubense llegó a España este lunes, horas después de sufrir una lesión que estremeció a todo el país.

La que fuera campeona olímpica en Río 2016 fue consciente de la gravedad de la lesión en cuanto cayó al suelo. De hecho, ya se lo advirtió a Fernando Rivas, su entrenador. «Me he roto, me he roto», le decía entre lágrimas. «Es una sensación que ella ya conoce, o sea que, si ella me ha dicho eso, es que es cierto», anticipaba ya el técnico al compartir sus primeras impresiones con los medios de comunicación presentes. Las primeras exploraciones también advertían de la gravedad.

Nada más aterrizar en España, Carolina Marín dejó claro que estaba «destrozada». La andaluza aspiraba, como mínimo, a la plata olímpica. A continuación, quiso «dar las gracias a todo el mundo» por el apoyo que le han mostrado y aseguró que «no podía decir otra cosa». Marín confirmó que se iba «directa al hospital». «A que me hagan pruebas y ver que sale», añadió, sin poder confirmar si se tendría que operar: «No lo sé todavía, voy al hospital y allí tomaremos decisiones». Ahora, ya se ha confirmado el peor de los pronósticos.

El homenaje de He Bing Jiao

La jugadora china He Bing Jiao ha tenido un precioso detalle con Carolina Marín en el podio final de la competición de bádminton femenino. He Bing Jiao fue la jugadora que se clasificó para la final por la lesión de la española y este lunes perdió la final ante la surcoreana Se Young An. En el podio, cuando recibió su medalla de plata, la china quiso que Carolina Marín estuviera presente de alguna forma.

Y lo hizo subiendo al podio un pin de España que tenía un claro mensaje: reconocer a Carolina Marín, que sufrió una dramática lesión en el encuentro de semifinales de este domingo. Ahora, la onubense ya piensa en comenzar su recuperación cuanto antes para poder volver a las pistas.