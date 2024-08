La jugadora china He Bing Jiao ha tenido un precioso detalle con Carolina Marín en el podio final de la competición de bádminton femenino. He Bing Jiao fue la jugadora que se clasificó para la final por la lesión de la española y este lunes perdió la final ante la surcoreana Se Young An. En el podio, cuando recibió su medalla de plata, la china quiso que Carolina Marín estuviera presente de alguna forma.

Y lo hizo subiendo al podio un pin de España que tenía un claro mensaje: reconocer a Carolina Marín, que sufrió una dramática lesión en el encuentro de semifinales de este domingo. La onubense, cuando ganaba con claridad ese partido, sufrió una lesión en la rodilla por la que se tuvo que retirar entre lágrimas. No pudo disputar tampoco el partido por el bronce y Carolina recibió el apoyo unánime no sólo de España, sino de todo el mundo.

He Bing Jiao, que pasó a la final por esa retirada de Carolina Marín, tuvo este detalle con la española que es para aplaudir. Cuando no tenía por qué hacer nada, porque su clasificación a la final fue legal y deportiva, quiso homenajear de esta forma a Carolina Marín. Cogió un pin con la bandera de España, de los que reparte el COI, y lo subió al podio. Era pequeño el objeto, pero el detalle era muy grande.

La dramática lesión de Carolina Marín

Carolina Marín había ganado a la china He Bing Jiao de forma contundente por 21-14 en el primer set. En la segunda manga iba también ganando con comodidad, por un 10-6 que le acercaba a la final. Estaba a tan sólo 11 puntos de la final y además estaba jugando a las mil maravillas. Era un ciclón en la pista… y, sin embargo, de repente un movimiento dramático, una jugada que ya es imagen terrible tanto para Carolina como para todo un país.

En el momento de la lesión se tiró al suelo. Ahí ya sabía que no podía seguir. Era la mayor crueldad posible. La ganadora del oro olímpico en Río de Janeiro 2016, que se perdió los Juegos de Tokio por lesión, se tuvo que retirar por ese mismo motivo, por lesión. Estaba ya tocando la final, lo que era una hazaña tras tantos años de sufrimiento y recuperación. Carolina Marín estaba siendo un avión, jugando muy bien y esa lesión en la rodilla le llegó en el peor momento.

Los gestos de dolor de Carolina Marín conmovieron a todos los aficionados que estaban en la pista. Todos, sin excepción, fueran del país que fueran, se pusieron en pie aplaudiendo a la onubense. Los aplausos fueron impresionantes. Una ovación a la altura de su leyenda. En el público había aficionados que lloraban, al igual que lo hacía Carolina. Ella intentó seguir poniéndose una rodillera, pero tras jugar dos puntos se dio cuenta de que no podía, que estaba coja. Y se tuvo que retirar de forma definitiva, dando el pase a la china He Bing Jiao, que pasó de esa forma a la final y ahora, en el podio final, tuvo este gran detalle con Carolina Marín.