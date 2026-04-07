Carolina Marín se abre en canal con su retirada: «Lloré mucho»

La histórica figura del bádminton español, Carolina Marín, será homenajeada este martes 7 de abril en su ciudad natal, Huelva, tras anunciar su retirada el pasado 26 de marzo. Este acto coincide con la celebración del Campeonato de Europa, el cual será en la capital onubense del 6 al 12 de abril. La campeona olímpica vivió un momento especialmente emotivo al compartir una charla con niños en el polideportivo donde empezó a jugar. En esta charla, se mostró cercana y sincera al explicar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión en este momento de su vida.

La onubense explicó hasta qué punto ha intentado alargar su carrera, llevando su físico al límite antes de tomar una decisión definitiva. «Lo he intentado hasta el final, he exprimido mi cuerpo más allá de lo que podía imaginar», aseguró, dejando claro el esfuerzo extremo que ha realizado para seguir compitiendo.

Carolina Marín también reconoció lo complicado que ha sido asumir el final de su etapa como profesional. «Retirarme ha sido la decisión más importante de mi vida», confesó en la entrevista, reflejando el peso emocional de una decisión que no fue nada sencilla. Aun así, explicó que hubo un momento en el que tuvo que priorizar su bienestar: «Tenía que poner en la balanza y priorizar la salud, que es lo que me va a quedar para el resto de mi vida».

«Lloré mucho cuando entendí que me retiraba. Las cosas como son. No de pena como tal… o sí, porque son 24 años en los cuales he dado mi vida y me he dedicado plenamente al bádminton. Te diría que es como una nostalgia, pero a la vez es gratitud y tranquilidad. Ha sido la mejor decisión y ahora empiezo otra vida totalmente diferente», añadió Carolina Marín.

En su análisis, la tricampeona del mundo no solo habló del dolor de las lesiones, sino también de lo que ha aprendido durante este proceso. «Me voy satisfecha», afirmó, de cómo ha luchado físicamente todo lo que ha podido hasta que su cuerpo ha dicho basta.

Además, Marín recordó el impacto que tuvo para ella el apoyo recibido en los Juegos Olímpicos de París, donde sintió especialmente el cariño del público en uno de los momentos más complicados de su trayectoria. «Pero la lesión de París me dio la medalla del cariño de la gente», explicaba la ex jugadora de bádminton.