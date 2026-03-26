Carolina Marín anuncia su retirada: «Mi camino acaba aquí»

Carolina Marín ha anunciado su retirada. La onubense ha comunicado su decisión a través de redes sociales con un emotivo vídeo y un comunicado. Así, la mejor jugadora española de bádminton de todos los tiempos, y una de las mejores de la historia de este deporte, pone punto y final a su carrera con un palmarés envidiable: tres Mundiales, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y siete Campeonatos de Europa.

«Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso», comunicó Carolina en su cuenta de Instagram.

La decisión se debe únicamente a los problemas físicos. La tricampeona del mundo se encontraba en pleno proceso de recuperación de su última operación en la rodilla derecha. Soñaba con poder retirarse en una pista, pero finalmente no podrá ser: «No quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello», aseguró. Carolina Marín se estaba recuperando de su rotura del ligamento cruzado anterior y ambos meniscos de la rodilla derecha sufrida en París 2024, cuando estaba a sólo 11 puntos de volver a luchar por el oro olímpico.

La española venía de superar otra rotura de cruzado en 2019, lo que le hizo perderse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Reaparecía en una cita olímpica en París y todo hacía indicar que pelearía por el oro nuevamente. Estaba barriendo a la china He Bing Jiao en la semifinal, y se encontraba a 11 puntos de la victoria cuando la desgracia se volvió a cruzar en su camino. Una mala caída le provocó una nueva rotura de cruzado. Los lloros de la onubense ya hacían prever que la lesión era grave, y las pruebas confirmaron los peores presagios.

Su viaje acabará en Huelva

Aunque no competirá, Carolina ha confirmado que estará en el Europeo de Huelva participando en diferentes actos públicos: «Quería que el camino acabase en Huelva y así será». La española quiso dar las gracias a toda su familia y a su equipo por acompañarla en este viaje. Junto a ellos, Marín ha llevado al bádminton español a lo más alto y se ha convertido en la única deportista no asiática en ganar un oro olímpico en este deporte.

«Este viaje no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo ni mi familia. Gracias por no haberme dejado caer nunca, por estar a mi lado y por apoyarme en los momentos más duros. Gracias por vuestro amor incondicional, por no dejarme sola ni soltarme la mano», afirmó en el vídeo.