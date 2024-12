Últimas horas del año 2024 y Carolina Marín ha dejado una de las grandes imágenes de la temporada deportiva. Sobre todo por el significado que tiene. La deportista onubense ha colgado un vídeo a través de sus redes sociales donde se la puede ver entrenando por primera vez sobre la cancha tras la grave lesión que sufrió el pasado verano durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Acabar el año de esta manera me hace muchísima ilusión y quería compartirlo con vosotros. Siempre me habéis apoyado cuando me he caído, por eso la felicidad de un día como el de hoy también os pertenece un poquito», publicó una radiante Carolina Marín a través de sus redes sociales personales.

Un mensaje acompañado de un hastag que lo ha convertido en una filosofía de vida: «Puedo porque pienso que puedo». En este vídeo se puede observar a la deportista española entrenando por primera vez sobre una pista. Sin raqueta, poco a poco, pero con mucha energía, y realizando movimientos básicos del bádminton. Sobre la cancha donde más pronto que tarde quiere volver a sentirse deportista tras un amargo 2024 que dejó una de las lesiones más duras del año.

Ya pudimos ver a Carolina Marín feliz y muy contenta con su progresión el pasado 11 de diciembre en la gala anual del COE. Pero esta vez hemos podido ver a la onubense entrenando y sintiéndose por fin de nuevo deportista. La lesión que sufrió el pasado verano en París fue muy grave y los peores presagios pasaron por la mente de todos. Presentes y no presentes en los pasados Juegos Olímpicos.

Más de cuatro meses después, Carolina Marín ya está de vuelta con nuevos retos en su mente. No hay nada oficial sobre su regreso. No hay fechas ni objetivos. Pero uno de sus próximos retos podría ser el de disputar el Campeonato Europeo de Bádminton que se disputará en 2026 en nuestro país. La deportista española está recuperándose de su tercera lesión grave de rodilla y la palabra imposible no parece estar en su diccionario.