Rafa Jódar – Tien: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo el partido de octavos del Masters 1000 de Roma

El Foro Itálico está siendo testigo del gran crecimiento de Rafa Jódar, que sigue estando a un nivel impresionante en este 2026. Ahora tiene un duelo apasionante por delante en los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026, donde se medirá a Learner Tien, otro joven tenista que está llamado a estar entre los mejores en un futuro cercano. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para disfrutar de este encuentro que se juega en la capital de Italia.

Cuándo juega Rafa Jódar contra Tien: a qué hora es el partido del Masters 1000 de Roma 2026

Rafa Jódar sigue de dulce y se ha plantado en los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026, donde va a tener que enfrentarse al americano Learner Tien. El madrileño arrancó su participación en la capital de Italia contra Nuno Borges, al que ganó en dos sets por 7-6 y 6-4. Ya en tercera ronda se cargó al italiano Matteo Arnaldi (6-1, 4-6 y 6-3) en un partido que se le complicó al de Leganés, pero que supo solventar, demostrando así que está preparado para cualquier reto que se le ponga por delante.

A lo largo de la historia el Masters 1000 de Roma ha tenido a bastantes campeones españoles y veremos si en esta edición alguno puede morder el metal. El primero en conseguir coronarse en el país transalpino fue Manuel Orantes y luego hubo que esperar casi 20 años para que Emilio Sánchez Vicario levantase el trofeo. Posteriormente llegaron los de Álex Corretja, Juan Carlos Ferrero, Félix Mantilla y Carlos Moyá, que lo levantaron una vez antes de que apareciese un Rafa Nadal que se llevó diez entorchados en la capital italiana. En 2025 lo ganó un Carlos Alcaraz que no puede defender el título por lesión.

La organización de este emocionante torneo que se está celebrando en la capital del país transalpino ha programado este Rafa Jódar – Tien de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 para este martes 12 de mayo. La ATP todavía no ha dado a conocer el orden de juego de dicho día, por lo que habrá que estar atentos a las actualizaciones del organismo para saber el horario.

Horario Rafa Jódar – Tien: el partido del Masters 1000 de Roma 2026

Rafa Jodar está firmando un gran año en el que espera consagrarse entre los mejores. Hace unas semanas consiguió ganar por primera vez un torneo de la ATP, que fue en Marruecos. Posteriormente ha dejado grandes actuaciones, como la del Trofeo Conde de Godó, donde llegó a las semifinales, y en el Mutua Madrid Open, donde fue eliminado ante Jannik Sinner en los cuartos de final, llevándose consigo los halagos del italiano, que es el número uno del ranking.

Este Rafa Jódar – Learner Tien de los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 se disputará este martes 12 de mayo. Estos tenistas se han enfrentado en una ocasión, en 2025, en las ATP Next Gen y el madrileño salió vencedor, por lo que espera volver a repetir el triunfo y así avanzar a los cuartos de final de esta competición. Obviamente, no será un duelo sencillo, ya que le norteamericano es el número 21 del mundo.

Dónde ver el Masters 1000 de Roma 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se disputen en la capital de Italia es Movistar+. El Rafa Jódar – Tien correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos ellos forman parte de esta plataforma de pago que hemos citado anteriormente, por lo que el choque del tenista español no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos amantes de este deporte y seguidores del tenista madrileño deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Tien de los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, además de que estará disponible la página web de este operador para que todos sus clientes lo puedan ver con un ordenador. También hay que hacer mención a la aplicación Tennis TV, que es de pago y que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en este apasionante torneo, donde estamos prestando especial atención a los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online el Rafa Jódar – Tien de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026. Cuando acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Foro Itálico.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Tien del Masters 1000 de Roma 2026

Por último, todos aquellos amantes de este deporte que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el partidazo de los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 deben saber que podrán escuchar gratis por la radio lo que suceda en el Foro Itálico. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Rafa Jódar – Tien para narrar el minuto a minuto de lo que suceda.