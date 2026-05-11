Moncloa cambia al maquillador de Pedro Sánchez de cara al año electoral. Según ha podido saber OKDIARIO, el Gobierno no contratará los servicios de la empresa extremeña Ovejero Sequeiro, SL. En consecuencia, la experta en estética que subcontrataba la compañía, Ana Renedo, no maquillará a Sánchez por primera vez en ocho años, desde que llegó al poder.

Ahora el Ejecutivo busca otros requisitos como saber maquillar «en un ambiente frío» o que el futuro experto pueda describir con antelación sus «técnicas utilizadas para el peinado y el maquillaje» de Sánchez y sus ministros, así como su «grado de profesionalidad en la ejecución».

La maquilladora que prestaba sus servicios a través de la compañía multidisciplinar ya mencionada en este periódico, Ovejero Sequeiro, ya maquillaba hace años también a Mariano Rajoy cuando éste era presidente del Gobierno.

83.000 euros y criterios subjetivos

Hace unos meses el contrato para la prestación de estos servicios finalizó y el pasado mes de marzo el Ejecutivo socialista volvió a lanzar una licitación por un valor de más de 83.000 euros para cubrir la vacante de maquillador de Sánchez, bajo el título de especialista en «imagen para comparecencias y actos públicos».

Según el documento consultado por este periódico, el número de actos a cubrir «es variable y depende exclusivamente de la agenda pública de sus titulares», pero el Ejecutivo estima que «serán aproximadamente 190 sesiones en la Comunidad de Madrid y 20 sesiones fuera», de las que 5 incluyen pernocta.

Más allá de los 150 euros -si el acto es dentro de la Comunidad de Madrid- que ofrece Moncloa por una sesión que no va más allá de «quitar brillos» según las fuentes consultadas, lo que sorprende en esta ocasión es la inclusión de numerosos requisitos que el Gobierno puntuará por «juicio de valor». Es decir, todas las condiciones que valorará de manera subjetiva para dar el contrato a una u otra empresa.

De hecho, casi la mitad de la puntuación de los criterios de adjudicación que recogen los pliegos de la licitación son «no evaluables mediante fórmulas» o responden a criterios que no son económicos. En el escrito, por ejemplo, hay un apartado únicamente enfocado en conocer cómo el futuro profesional maquillaría a Pedro Sánchez en diferentes escenarios:

Moncloa en esta licitación requiere -a diferencia de la anterior convocatoria- de la presentación de supuestos, que valora con hasta dos puntos cada uno, para saber cómo el maquillador trabajaría el rostro del presidente en «la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros; en una aparición de 30 minutos en exterior y ambiente frío; en exterior y ambiente cálido; en interior y ambiente frío o, por último, en interior y ambiente cálido».

Quiere a la maquilladora de Atresmedia

A esta nueva licitación sólo se han presentado su ya conocida empresa de confianza, Ovejero Sequeiro -con Ana Renedo como maquilladora- y Baiona Steve Lacara S.L, la compañía de la especialista en estética Mariló Herranz.

Todo apunta a que, en esta ocasión, ella es la candidata favorita de la Moncloa. Según explican fuentes conocedoras del proceso, la Administración invalidó la candidatura de Ovejero Sequeiro hace una semanas dejando únicamente en la recta final la candidatura de Herranz, actual maquilladora de Atresmedia.

De esta manera, Moncloa ha puesto fin a su relación con la empresa extremeña que, hasta ahora, se encargaba de maquillar a Pedro Sánchez. Tal y como contó este medio hace unos meses, la compañía ha ganado más de 120 contratos públicos menores desde 2018 por un valor de 600.000 euros y un total de 400 contratos públicos para actividades de lo más variopintas.