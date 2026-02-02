La empresa encargada de maquillar a Pedro Sánchez ha ganado más de 120 contratos públicos menores desde 2018. Según ha podido confirmar OKDIARIO, gracias a la adjudicación estatal de todas esas ofertas Ovejero Sequeiro S.L habría ganado casi 600.000 euros durante la actual legislatura.

Se consideran contratos menores las ofertas de importe inferior a 40.000 euros cuando se trata de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trata de prestación de servicios o suministros. En el caso de esta empresa que se autodefine como «multidisciplinar» son llamativas sus múltiples áreas de especialización.

Algunos de los contratos de mayor presupuesto -dentro de su condición de menor- van desde suministrar e instalar un vinilo ácido en la cristalera del Ayuntamiento de Alcorcón, por 17.932 euros, a proporcionar a RTVE servicios auxiliares de producción para cargar y descargar de material durante los Premios Goya de 2023, por 14.000 euros.

También destacan numerosas contrataciones municipales para la producción y puesta en marcha de actuaciones puntuales de artistas como La Fuga o Mojinos Escozíos por valor de entre 13.000 y 14.000 euros cada una.

Al mismo tiempo, la actividad polivalente de la entidad extremeña, pilotada por José Ignacio Ovejero y Silvia Sequeiro, se asegura otros muchos contratos esporádicos como, por ejemplo, la instalación de la moqueta de Eurovisión Junior en 2024 a RTVE por 7.500 euros.

No solo importes «menores»

Los contratos menores a priori pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

Sin embargo, los empresarios extremeños dueños de Ovejero Sequeiro no sólo han ganado dinero a través de estos acuerdos, sino que acumulan más de 400 contratos públicos, más de la mitad de importes considerablemente elevados.

De hecho, el pasado mes de septiembre de 2024 el Ejecutivo ya concedió a esta empresa más de 41.000 euros para prestar servicios de maquillaje y peluquería al presidente del Gobierno y otros miembros del Consejo de Ministros durante un año completo y seis meses extra que finalizarían en marzo de este 2026.

Precisamente el Gobierno adjudicó a Ovejero Sequeiro hace unas semanas más de 135.500 euros para montar ese mismo mes una exposición sobre vivienda en la Casa de la Arquitectura.

Una empresa multifuncional

Sin embargo, más allá de los trabajos estéticos, en los últimos siete años esta empresa ha ganado licitaciones de todo tipo, desde producir exposiciones de arte, a crear un centro informativo sobre la desmantelación de la Central de Garoña o llevar a cabo el montaje de todos los actos públicos que hacen en el Congreso de los diputados, Senado o Consejo de Ministros.

Como regla general el Congreso de los Diputados solicita presupuestos, como mínimo, a tres empresas cuando se superan determinadas cantidades. Sin embargo, Ovejero Sequeiro acumula un elevado porcentaje de adjudicaciones.

En este sentido, en la contratación menor la Cámara debería procurar, en la medida de lo posible, diversificar los proveedores, algo que choca frontalmente con el elevado número de contratos firmados con esta entidad desde que Sánchez llegó al Gobierno.