Dónde aparcar en la Pradera de San Isidro 2026: parkings cercanos, líneas de metro y autobús para llegar sin problemas

Madrid celebra las fiestas de San Isidro hasta el 17 de mayo. Durante una semana, miles de personas acuden en Carabanchel a celebrar las fiestas del patrón. Son varios los conciertos y actividades a los que acudir y desde OKDIARIO te explicamos cómo llegar y cómo acceder.

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Cómo llegar a la Pradera de San Isidro en metro: paradas y líneas más cercanas

Para no perderse los eventos, hay que saber cómo llegar. Una de las mejores opciones es acudir en transporte público. En metro, las estaciones más cercanas son las de la línea 5: Marqués de Vadillo, Urgel y Pirámides. Esta línea cuenta con un refuerzo especial de trenes el 15 de mayo.

Qué líneas de autobús van a la Pradera de San Isidro y dónde tienen parada

También existe la opción de acudir en autobús. En ese caso, los autobuses 23, 34, 35, 116, 118 y 119 con parada en la glorieta de Marqués de Vadillo y las calles General Ricardos, Antonio Leiva y Antonio López, cercanas a la pradera.

Las líneas 17 y 25 paran en la calle Vía Carpetana y en el Paseo de la Ermita del Santo. La línea 50 tiene paradas en Paseo de San Illán y avenida de Manzanares, y el SE832 cuenta con parada en la Glorieta Marqués de Vadillo.

Algunos buses interurbanos también llegan hasta la pradera. Líneas como 280, 285, 290 y 340 operarán con horario lectivo a pesar de que este viernes es festivo para facilitar el movimiento en la periferia.

Si estás pensando en volver también en transporte público, están las líneas nocturnas N15 con paradas en Antonio López, N16 con paradas en el paseo de la Ermita del Santo y N26 con paradas en la calle General Ricardos.

Cómo llegar a la Pradera de San Isidro en Cercanías desde fuera de Madrid

Si llegas en Cercanías, la estación de Pirámides, que son líneas C1, C7 y C10, es la opción más directa si acudes desde fuera de Madrid o en puntos como Atocha o Príncipe Pío.

Dónde aparcar cerca de la Pradera de San Isidro: parkings y zonas de estacionamiento

Aunque no es la opción más recomendable, también se puede ir en coche o moto. En las inmediaciones del evento se encuentran varios aparcamientos públicos municipales en Plaza Mayor, Plaza de Jacinto Benavente y en Santa Cruz para residentes.

Como última opción, hay estaciones de Bicimad en la glorieta de Marqués de Vadillo, Comandante Fonates 1, Gallur 5, Ervigio 22 y Paseo de la Ermita del Santo 48.

Por qué no se recomienda ir en coche a la Pradera de San Isidro durante las fiestas

Acudir en coche puede ser una tarea complicada debido a la afluencia de personas que acuden a San Isidro. Aunque no se encuentran previstos cortes de tráfico, en caso de una elevada afluencia de público, se cortará en la zona.

El día 15 de mayo se cortará entre las 19:00 horas y las 21:30 horas en las calles Toledo, Plaza de Segovia Nueva, Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento, Mayor, Bailén, Plaza de la Villa, Ciudad Rodrigo y Plaza Mayor.