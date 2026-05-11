Sara Correia: quién es, edad, de dónde es y su carrera como cantante de fado

La cantante portuguesa Sara Correia es una de las voces más destacadas del fado contemporáneo. Representa a una nueva generación de fadistas que mantienen la tradición del género mientras le aportan una identidad propia y actual. Nació en Fornos, Santa Maria da Feira (Portugal). Es hija de un músico. Su interpretación provoca una emoción intensa, casi incómoda, que conmueve profundamente al oyente y que invita a volver a escucharla.

Su extensión vocal y su capacidad expresiva destacan por la elegancia, la clase y una madurez interpretativa poco habitual, reflejando a una artista serena, equilibrada y de gran solidez musical.

El timbre de Sandra Correia puede describirse como una especie de melopea vocal agridulce, donde cada matiz y cada melisma encajan con precisión en la palabra cantada, transmitiendo fielmente la intención poética del fado.

Su voz tiene la capacidad de emocionar profundamente y de abarcar la totalidad del género, desde sus raíces del siglo XIX hasta sus formas más elaboradas y contemporáneas. En ella conviven los misterios del fado tradicional con una lectura actual y refinada del repertorio poético más complejo. Con una carrera en pleno crecimiento internacional, Correia ha logrado situarse entre las artistas más reconocidas del fado moderno.

¿Qué edad tiene y de dónde es Sara Correia?

Sara Correia nació en Lisboa (Portugal) en 1993, por lo que en 2026 tiene 33 años. Creció en el barrio de Chelas, una zona popular de la capital portuguesa muy ligada a la cultura urbana y musical de Lisboa.

Cómo empezó Sara Correia en el fado: la Gran Noche del Fado con 13 años

Su vínculo con el fado comenzó desde muy joven. Con sólo 13 años, ganó la prestigiosa Gran Noche del Fado, un concurso que impulsa a nuevas voces dentro del género.

Este triunfo fue clave para su carrera, ya que la introdujo en el circuito profesional del fado tradicional de Lisboa.

¿Qué álbumes ha publicado Sara Correia?

Sara Correia ha publicado varios trabajos discográficos que la han consolidado como una de las grandes voces del género:

Sara Correia (2018).

Do Coração (2020).

Liberdade (2023). Sus álbumes combinan fado clásico con arreglos modernos y una fuerte carga emocional.

Nominación al Grammy Latino

Sara Correia fue nominada a los Premios Grammy Latinos, un reconocimiento que consolidó su proyección internacional.

La nominación llegó gracias a su capacidad para renovar el fado sin perder su esencia tradicional, algo muy valorado por la crítica musical.

Sara Correia en ‘The Voice Portugal’

Antes de consolidar su carrera discográfica, participó en programas televisivos relacionados con la música.

Aunque no es conocida principalmente por su paso por talent shows, su presencia como artista invitada y su reconocimiento en Portugal la han vinculado al universo de The Voice Portugal, donde ha ejercido como referente para nuevas generaciones.

Relación con el fado y Amália Rodrigues

Sara Correia mantiene una profunda conexión con la tradición del fado y con la figura de Amália Rodrigues, considerada la gran leyenda del género.

Correia ha señalado en varias ocasiones que:

El fado es parte de su identidad cultural .

es parte de su . Amália Rodrigues es su principal inspiración artística.

Su objetivo es mantener viva la esencia del fado clásico.

Dónde actúa Sara Correia: conciertos y giras

En la actualidad, Sara Correia realiza giras tanto en Portugal como en el extranjero. Actúa habitualmente en: