Ya son 3 los extranjeros con hantavirus que desembarcaron sin que Sanidad lo detectara por no hacerles un PCR

Tres de los pasajeros repatriados del crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han dado positivo en la prueba de PCR realizada en el regreso a sus países y no tras su desembarco en Canarias. Dos ciudadanos estadounidenses y uno francés han recibido la noticia de su positivo en el regreso a sus países, después de que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, dejara desembarcar a los pasajeros sin hacerles un solo test para conocer si estaban contagiados del virus.

Mientras las autoridades estadounidenses informan que uno de sus repatriados del MV Hondius ha dado «positivo leve» tras la PCR y que otro presenta «síntomas leves», desde Sanidad matizan que uno de los positivos era «débil» para Estados Unidos, mientras desde España han preferido considerar que «no era concluyente». Además, recalcan que el segundo análisis fue negativo y que la persona en cuestión no manifestaba síntomas cuando estaba en Cabo Verde.

Sanidad también justifica su actuación con el caso sintomático debido a que el 6 de mayo mostró una tos leve que tras ese día remitiría, por lo que los médicos que le analizaron no lo consideraron un caso probable, aunque fue trasladado con el otro paciente de forma separada. Sobre la paciente francesa, Sanidad ha informado este lunes que empezó a encontrarse mal durante el vuelo y que en el crucero no presentó ningún síntoma.

OKDIARIO ha podido confirmar, de fuentes relacionadas con el operativo, que a los viajeros –o al menos la paciente con síntomas– no se les realizó ninguna PCR ni en el crucero MV Hondius, antes de desembarcar, ni en el momento de pisar tierra en España para emprender su repatriación desde el aeropuerto Tenerife Sur. La responsabilidad directa del dispositivo recae en el Gobierno de Pedro Sánchez y concretamente en el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

Los test PCR, como ya sucediera con el coronavirus, son la mejor medida preventiva para comprobar si un individuo porta el hantavirus, incluso si en ese momento no presenta síntomas de haberse contagiado del virus. Las autoridades sanitarias piden repetir la prueba al cabo de unas horas, para descartar el riesgo, y aun así se prescribe una cuarentena, ya que el hantavirus puede tardar horas en manifestarse. El PCR es la primera barrera y en el dispositivo del Hondius no se ha realizado.

Mónica García negó los síntomas

El pasado viernes, Mónica García aseguró en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) que si bien se haría «una evaluación» nada más llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, no sería necesaria «una atención médica urgente» debido a que todas «las personas a bordo» del crucero MV Hondius «salieron de Cabo Verde sin síntomas».

«Llevan muchos días en el barco, por lo que el riesgo de que hayan sido infectados cada día que pasa es más bajo», aseveró la ministra de Sanidad el 8 de mayo, tres días antes de que se conozcan tres positivos –dos de Estados Unidos y uno de Francia– tras la repatriación.