Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo el Osasuna - Atlético de Madrid de la Liga El Sadar acoge este Osasuna - Atlético de Madrid que es de la jornada 36 de la Liga El Atlético de Madrid buscará levantarse tras la última derrota sufrida frente al Celta en el Metropolitano

Osasuna y Atlético de Madrid se ven las caras en lo que será un duelo apasionante, sobre todo ahora que el campeonato liguero está llegando a su fin. Es cierto que los rojiblancos no se juegan más que el honor y el tratar de terminar el curso de la mejor manera posible, pero los pupilos de Alessio Lisci están apurando sus opciones de estar en Europa la próxima campaña y es por ello que esperan hacerse fuertes en El Sadar. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo este partido de la jornada 36 de la Liga.

Horario del Osasuna – Atlético de Madrid: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Atlético de Madrid viaja a Pamplona para enfrentarse a Osasuna en el partido que corresponde a la jornada 36 de la Liga. Los del Cholo Simeone ya no se juegan nada esta temporada y parece que han terminado de desconectar, ya que hace unos días perdían en el Metropolitano frente al Celta. Los rojiblancos esperan mejorar la imagen ofrecida, pero son conscientes de que delante estará un cuadro rojillo que a falta de tres fechas para que finalice el campeonato todavía están peleando por jugar competiciones europeas el próximo curso, así que irán con todo a este duelo.

Cuándo es el partido de la Liga Osasuna – Atlético de Madrid

La patronal ha programado este vibrante Osasuna – Atlético de Madrid de la jornada 36 de la Liga para este martes 12 de mayo. El organismo que preside Javier Tebas y que controla el campeonato nacional de nuestro país ha fijado el duelo entre rojillos y colchoneros en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este duelo entre los aficionados de ambos conjuntos en los aledaños de El Sadar para que el choque pueda comenzar de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Osasuna vs Atlético de Madrid: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se disputen en cada fecha del campeonato español. El Osasuna – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 36 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, el cual es de pago y al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en El Sadar. Esto quiere decir que este choque entre los de Pamplona y los rojiblancos no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos los hinchas del cuadro rojillo, del equipo colchonero y los amantes del campeonato español en general también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Osasuna – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 36 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que este operador pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en El Sadar.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en este apasionante encuentro que cayó en la jornada 36 de la Liga. Una vez termine el Osasuna – Atlético de Madrid publicaremos la crónica del encuentro y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones que nos lleguen desde el corazón de El Sadar.

Dónde escuchar por radio en directo el Osasuna – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos equipos históricos de nuestro país que no puedan disfrutar en directo por televisión ni ver en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 36 de la Liga tienen que saber que podrán escuchar por la radio gratis el Osasuna – Atlético de Madrid. Emisoras como Cope, la Ser, Radio marca, Onda Cero o RNE conectarán con Pamplona para narrar con todo lujo de detalles lo que suceda en El Sadar.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Osasuna – Atlético de Madrid?

El Sadar, situado en la ciudad de Pamplona, en Navarra, será el escenario en el que se jugará el Osasuna – Atlético de Madrid de la jornada 36 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1967 y tiene capacidad para recibir a más de 23.500 personas en sus gradas. Obviamente, a lo largo de los años este recinto deportivo ha sido remodelado en función del crecimiento del conjunto rojillo. Se espera que este martes, a pesar de ser un encuentro intersemanal, haya una gran entrada.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado José Luis Guzmán Mansilla para que dirija la contienda entre Osasuna y el Atlético de Madrid de esta jornada 36 de la Liga. José Antonio López será el responsable del VAR, por lo que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda de El Sadar a analizar la acción dudosa en cuestión.