Horario y cuándo es la Selectividad en Cantabria: horario, fechas y dónde son los exámenes de la PAU 2026

Con el curso entrando en su recta final, la Selectividad empieza a convertirse en el tema de conversación habitual en muchos institutos ya que es a comienzos del mes de junio cuando los alumnos de segundo de Bachillerato que hayan aprobado, se van a poder presentar a las pruebas de acceso a la universidad. Es normal entonces, que estos días haya una pregunta que suele repetirse bastante entre alumnos y familias y que tiene que ver con sabe cuándo toca exactamente cada examen y cómo queda organizado el calendario de la Selectividad 2026 en Cantabria. Porque una cosa es saber qué días se hace la PAU y otra distinta conocer el orden concreto de las pruebas, algo que muchos estudiantes utilizan para preparar repasos y repartir mejor el estudio.

En el caso concreto de Cantabria, el calendario de la Selectividad ya está cerrado. La Universidad de Cantabria ha publicado los horarios oficiales de la PAU 2026 y ya se conoce cómo quedarán distribuidas las asignaturas durante las tres jornadas de examen. Y como ha ocurrido otros años, la estructura vuelve a concentrar las pruebas a comienzos de junio y mantiene un sistema muy similar al que ya conocen los estudiantes de cursos anteriores. De todos modos, para muchos alumnos, por no decir que para todos, tener delante el horario completo ayuda bastante más de lo que parece. Saber si una asignatura cae a primera hora, si habrá tiempo suficiente entre exámenes o cuánto duran los descansos permite organizar mejor esos días, que suelen vivirse con bastantes nervios. Y cuando quedan pocas semanas para llegar a la meta, cualquier detalle cuenta.

Horarios de la PAU en Cantabria: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026

La convocatoria ordinaria de la PAU en Cantabria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 y mantendrá una estructura prácticamente calcada a la de cursos anteriores. La principal diferencia entre jornadas está en la hora de inicio, ya que el primer día comenzará algo más tarde que el resto.

El martes 2 de junio la actividad arrancará a las 09:30 con el examen de Lengua Castellana y Literatura II y la jornada se prolongará hasta las 19:00. Será el día más largo, con pruebas repartidas entre mañana y tarde y varios descansos intermedios.

En cambio, el miércoles 3 y el jueves 4 de junio los estudiantes empezarán antes. Las pruebas arrancarán a las 09:00 y terminarán a las 18:00. Entre bloques habrá pausas que permitirán descansar unos minutos, tomar algo o revisar apuntes antes de entrar al siguiente examen.

Aunque cada alumno realizará un itinerario diferente dependiendo de las materias elegidas, la organización mantiene una lógica similar a la de otros años si tenemos en cuenta que primero se sitúan varias materias comunes y después llegan las asignaturas específicas distribuidas por franjas horarias.

Calendario por días de la Selectividad 2026 en Cantabria: horario de los exámenes por asignatura

En cuanto al calendario oficial para los exámenes por franjas horarias y materias es este que ahora te dejamos:

Martes 2 de junio

09:30 a 11:00 : Lengua Castellana y Literatura II

: Lengua Castellana y Literatura II 12:00 a 13:30 : Historia de la Filosofía

: Historia de la Filosofía 15:00 a 16:30 :

: Artes Escénicas II

Matemáticas II

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Ciencias Generales

Matemáticas II Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica Ciencias Generales 17:30 a 19:00:

Física

Fundamentos Artísticos

Geografía

Análisis Musical II

Miércoles 3 de junio

09:00 a 10:30 : Historia de España

: Historia de España 11:30 a 13:00 : Inglés

: Inglés 14:00 a 15:30 :

: Biología

Latín II

Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II

16:30 a 18:00:

Literatura Dramática

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Dibujo Artístico II

Jueves 4 de junio

09:00 a 10:30:

Historia del Arte

Química

11:30 a 13:00:

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

Geología y Ciencias Ambientales

Coro y Técnica Vocal II

14:00 a 15:30:

Alemán

Diseño

Francés

Tecnología e Ingeniería II

16:30 a 18:00:

Dibujo Técnico II

Griego II

Historia de la Música y de la Danza

Movimientos culturales y artísticos

Aunque cada estudiante solo realizará determinadas materias, conocer el calendario completo resulta útil para que se puedan planificar desplazamientos, descansos o incluso los últimos repasos de esos días.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Cantabria

Para quienes no puedan presentarse a la convocatoria ordinaria o necesiten una segunda oportunidad, Cantabria ya ha fijado también las fechas extraordinarias de la PAU 2026. Los exámenes se celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. El esquema será exactamente el mismo que el que se lleva a cabo en junio y mantendrá los mismos horarios y asignaturas distribuidas en idénticas franjas. Eso significa que el 30 de junio repetirá la estructura del día 2 de junio, el 1 de julio seguirá el horario del 3 de junio y el 2 de julio hará lo mismo con el último día de la convocatoria ordinaria. Una organización que permite a los alumnos preparar la prueba con una referencia clara desde el principio.

Los lugares concretos donde se realizarán los exámenes serán comunicados por la Universidad de Cantabria conforme se acerque la fecha de las pruebas, como ocurre cada año con la distribución definitiva de sedes y tribunales.