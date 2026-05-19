Cambio en las normas de Europa: los ciudadanos españoles podrán recibir dinero por la ropa usada que ya no quieran

El equipo del proyecto TexMat está desarrollando un sistema descentralizado de recogida de productos textiles con el objetivo de facilitar y fomentar entre los consumidores el reciclaje y la reutilización de ropa en Europa. La iniciativa, financiada con fondos europeos, trabaja en un modelo de depósito, devolución y retorno para productos textiles con la intención de reducir los residuos del sector y minimizar su impacto medioambiental. Además, el sistema permitirá informar a los fabricantes cuando determinados artículos necesiten una gestión específica dentro de los circuitos oficiales de tratamiento de residuos.

«El objetivo de este proyecto Horizonte 50 de la UE es reducir el problema de los residuos textiles en Europa y sus impactos ambientales asociados. En el proyecto TexMat, los socios desarrollan conjuntamente nuevos modelos de negocio, tecnologías y prácticas operativas que aumentan la reutilización de textiles e involucran a los consumidores en la recogida selectiva de residuos textiles».

Nuevas normas en Europa para el reciclaje de ropa

España pondrá en marcha un proyecto europeo que permitirá a los ciudadanos depositar ropa usada en contenedores inteligentes y recibir una determinada recompensa en función de la calidad de las prendas entregadas. La iniciativa, denominada TexMat («solución automatizada de recogida y clasificación para textiles de consumo») cuenta con financiación del programa europeo Horizon Europe y busca impulsar un nuevo sistema de reciclaje textil en distintos países de la Unión Europea.

La iniciativa lleva tres años en desarrollo y contempla la instalación de contenedores automatizados capaces de identificar y clasificar previamente las prendas depositadas. El objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de depósito y devolución de ropa usada basado en tecnología inteligente. En él participan la Universidade da Coruña, varias empresas tecnológicas y la Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

En la primera fase, se instalarán dos contenedores piloto en España y Finlandia, aunque todavía no se ha confirmado su ubicación exacta. Uno se colocará en una ciudad y el otro en una zona rural para evaluar el funcionamiento del sistema antes de una posible implantación más amplia. Además, la tecnología permitirá recopilar información sobre las características de los materiales textiles, el año de fabricación de las prendas y su trazabilidad dentro de la economía circular, utilizando para ello el futuro pasaporte digital europeo, aún pendiente de implantación.

Ece Şanlı, experta en economía circular de Humana, detalla: «En principio será una compensación económica. Aunque, a medida que avance el proyecto, tendremos que concretar cómo se materializará o si variará el método de compensación. Por lógica, prendas en mejor estado, con materiales más duraderos, fabricadas con mayor valor en ecodiseño y con más valor percibido (si es de marca, por ejemplo), generarán más retorno al donante».

El proyecto está coordinado por el VTT Technical Research Centre of Finland y reúne a 14 socios procedentes de siete países de la Unión Europea: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Universidad de Vaasa, Emmy Clothing Company Oy, RISE Research Institutes of Sweden AB (Suecia), Universidad de Ciencias Aplicadas de Tallin (Estonia), Protex Balti AS (Estonia), Green Liberty (Letonia), Fundación Pueblo para Pueblo (España), Iris Technology Solutions (España), Rovimatica (España), Universidad de A Coruña (España), Stam SRL (Italia) y YAGHMA BV (Países Bajos). Además, cuenta con una financiación de 6,25 millones de euros procedente del programa Horizon Europe.

«La solución TexMat tiene un gran potencial para transformar la recogida y reventa de prendas usadas pero aún valiosas, apoyando los mercados de segunda mano y permitiendo a los consumidores monetizar sus productos textiles», afirma Elina Ilén, científica principal en el Centro de Investigación Técnica VTT, entidad coordinadora del proyecto TexMat, en Just Style Magazine. «Mediante el desarrollo de una solución rentable, robusta y fácil de usar, se pretende liberar a los consumidores de la necesidad de evaluar qué prendas pueden revenderse para su reutilización o reciclaje. Además, la recogida y clasificación automatizadas ayudarán a los operadores de gestión de residuos textiles al separar de forma rápida y precisa prendas reutilizables de aquellas destinadas a su eliminación, reduciendo así la dependencia del trabajo manual».

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de Europa de ampliar de forma significativa sus capacidad de clasificación y reciclaje de ropa. Las cifras reflejan la magnitud del desafío: solo en 2022 se generaron cerca de 6,94 millones de toneladas de residuos textiles en la Unión Europea. En este contexto, España ha sido seleccionada junto a Finlandia para desarrollar esta prueba piloto, que se prolongará hasta el año 2029.

El objetivo de este proyecto que se pondrá en marcha en diferentes países de Europa es que el contenedor deje de ser un simple punto de recogida y pase a convertirse en una herramienta tecnológica capaz de preclasificar automáticamente la ropa depositada. Gracias a sus sistemas de vanguardia, podrá recopilar información sobre las propiedades de los materiales y, cuando esté disponible, conectarse con el futuro pasaporte digital del producto para reconstruir el recorrido de circularidad de cada prenda.