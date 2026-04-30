La UE lo hace oficial y afecta a España: a partir de 2027 el DNI y el carnet de conducir van a cambiar para siempre

La Unión Europea avanza hacia un nuevo modelo de identificación digital que permitirá a los ciudadanos llevar sus documentos oficiales, como el DNI o el carnet de conducir, en el teléfono móvil a partir de 2027. El objetivo es centralizar la documentación personal en un entorno digital seguro, facilitando trámites administrativos, gestiones cotidianas y el acceso a servicios públicos en todos los Estados miembros:Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

Este sistema funcionará a través de aplicaciones oficiales que cada país pondrá a disposición de sus ciudadanos. En ellas se guardarán documentos emitidos y verificados por las autoridades nacionales, aunque sin eliminar por completo el formato físico, que seguirá coexistiendo al menos durante la fase inicial.Una de las principales novedades será su interoperabilidad: un ciudadano podrá utilizar su identidad digital en cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de volver a registrarse, lo que simplificará gestiones transfronterizas.

Los ciudadanos europeos podrán llevar su DNI y carnet de conducir en el teléfono

La Cartera de Identidad Digital de la UE está diseñada como una herramienta segura y práctica para que los ciudadanos puedan acreditar su identidad en interacciones tanto con administraciones públicas como con servicios privados. A través de ella, podrán almacenar distintos documentos digitales, como el DNI o el carnet de conducir, y compartir con un solo clic la información necesaria con entidades verificadas. Además, la cartera facilitará el intercambio de datos tanto dentro del país de residencia como entre los distintos Estados miembros de la UE.

En 2023, la Unión Europea puso en marcha cuatro grandes proyectos piloto para evaluar el funcionamiento de la Cartera de Identidad Digital antes de su implantación definitiva para mejorar su usabilidad, seguridad e interoperabilida. Estas pruebas ayudan a definir los requisitos técnicos del sistema y a garantizar su seguridad. Estos proyectos reúnen a más de 350 entidades públicas y privadas de 26 Estados miembros, además de Noruega, Islandia y Ucrania:

EWC (European Digital Identity Wallet Consortium) : centrado en credenciales digitales de viaje y desarrollo de la aplicación de referencia.

: centrado en credenciales digitales de viaje y desarrollo de la aplicación de referencia. POTENTIAL : enfocado en sectores como banca, sanidad, telecomunicaciones o administración pública.

: enfocado en sectores como banca, sanidad, telecomunicaciones o administración pública. NOBID : prueba el uso de la cartera para autorizar pagos en varios países europeos.

: prueba el uso de la cartera para autorizar pagos en varios países europeos. DC4EU: orientado a educación y seguridad social mediante servicios digitales interoperables.

En concreto, los proyectos piloto están estudiando los usos potenciales de la billetera digital. Entre ellos se encuentra el acceso a los servicios gubernamentales, permitiendo realizar trámites como solicitar un pasaporte, renovar el permiso de conducir, presentar la declaración de la Renta o consultar la información de la Seguridad Social. También se estudia su uso para la apertura de cuentas bancarias a través de internet.

Otro ámbito es el registro de tarjetas SIM, donde la identidad digital ayudaría a reducir el fraude y simplificar los procesos de activación. Asimismo, se contempla el carnet de conducir, que permitiría almacenar y mostrar el documento tanto en entornos digitales como en controles presenciales. La cartera también permitiría la firma electrónica de contratos, eliminando el papel; la gestión de recetas médicas, facilitando la dispensación en farmacias; y los trámites de viaje, como el uso de pasaportes o visados en aeropuertos.

Además, se prevé su aplicación en la identificación de representantes de organizaciones, la realización de pagos en línea, la certificación de credenciales educativas como títulos o diplomas, y el acceso a prestaciones de la seguridad social, incluyendo pensiones o la Tarjeta Sanitaria Europea, favoreciendo así la movilidad dentro de la Unión Europea.

España

En 2026, España se encuentra en fase activa de adaptación a la identidad digital europea. El Gobierno participa en los proyectos piloto POTENTIAL y NOBID, que sirven para probar el funcionamiento del futuro monedero de identidad digital de la UE. A nivel nacional, la aplicación MiDGT ya permite desde 2022 llevar el permiso de conducir en formato digital en el móvil, con validez en controles de tráfico realizados por la DGT. Este es uno de los primeros pasos hacia la generalización de la documentación digital.

La integración del DNI digital con la futura wallet europea basada en eIDAS 2.0 está prevista para finales de 2026 o inicios de 2027, aunque el calendario podría ajustarse en función del desarrollo técnico y la coordinación europea. En paralelo, el DNI 4.0, emitido desde 2021 con chip NFC mejorado, ya está preparado para ser compatible con esta infraestructura.

«La wallet garantizará que eres mayor de 16 años cuando se escanee el QR de la plataforma y nuestro dispositivo sólo dirá que sí superas la edad, protegiendo el resto de datos del usuario», comenta Gabriel García director general de Iberia y Latam de Namirial, según recoge ABC. Asimismo, «por una vez esta regulación abre nuevas oportunidades de negocio para la banca, que les va a permitir monetizar la operativa y que además posibilita otros servicios como el control de edad. Igual ocurre con las compañías de seguros, o las universidades, como la desplegada en Brasil con los estudiantes que tienen acceso al transporte gratuito mediante su wallet en el móvil».