Adiós a las duchas con cortina: su sustituto es más elegante, práctico y aporta amplitud a los baños

Durante años, las bañeras y los platos de ducha tradicionales dominaron el diseño de los cuartos de baño. Sin embargo, las tendencias actuales en arquitectura e interiorismo han impulsado una solución que combina estética, comodidad y funcionalidad: las duchas walk-in. Este tipo de instalación, caracterizada por un acceso abierto y sin barreras, se ha convertido en una de las opciones más demandadas tanto en viviendas de nueva construcción como en reformas. Su aspecto moderno y minimalista aporta amplitud a los baños además de más luminosidad y adaptados a las necesidades del día a día.

Más allá de su atractivo visual, las duchas walk-in ofrecen ventajas prácticas que explican su creciente popularidad. La ausencia de escalones, cortinas o mamparas facilita el acceso y mejora la seguridad, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Además, permiten aprovechar mejor el espacio disponible y simplifican las tareas de limpieza. Diversas entidades relacionadas con la construcción sostenible y la accesibilidad, como el Royal Institute of British Architects (RIBA), han destacado la importancia de diseñar espacios domésticos más inclusivos y funcionales, una filosofía que encaja perfectamente con este tipo de duchas.

Duchas walk-in: cómo son y por qué aporta amplitud a los baños

El término walk-in hace referencia a una ducha a la que se accede directamente caminando, sin necesidad de abrir puertas ni superar bordes elevados. Generalmente cuenta con un plato de ducha integrado en el suelo o prácticamente al mismo nivel, acompañado por una mampara fija de cristal o incluso sin ningún tipo de cerramiento completo.

Su diseño busca crear una sensación de continuidad visual en el baño. Al eliminar obstáculos y divisiones innecesarias, el espacio parece más amplio y despejado. Por esta razón, las duchas walk-in se han convertido en una de las soluciones preferidas por arquitectos y diseñadores de interiores.

Una sensación de mayor amplitud

Uno de los beneficios más apreciados es el efecto visual que generan. Incluso en baños pequeños, una ducha walk-in ayuda a crear una percepción de mayor espacio.

La ausencia de puertas correderas o abatibles permite que la luz circule libremente y evita que el área de ducha quede aislada visualmente. El resultado es un ambiente más abierto, moderno y luminoso.

Esta característica resulta especialmente útil en viviendas urbanas donde cada metro cuadrado cuenta. El resultado: aporta amplitud a los baños.

Más accesibilidad y seguridad

Las duchas walk-in también destacan por su accesibilidad. Al carecer de barreras físicas importantes, facilitan la entrada y salida de la zona de ducha.

Esta ventaja es especialmente relevante para personas mayores, individuos con movilidad reducida o familias que desean adaptar su vivienda pensando en el futuro. Reducir desniveles y obstáculos disminuye el riesgo de tropiezos y caídas, uno de los accidentes domésticos más frecuentes.

Cada vez más expertos en diseño universal recomiendan este tipo de soluciones para crear hogares preparados para todas las etapas de la vida, como es el caso de la European Network for Accessible Tourism (ENAT).

Limpieza más sencilla

Otro aspecto que convence a muchos propietarios es la facilidad de mantenimiento. Las duchas walk-in suelen incorporar menos perfiles metálicos, bisagras y mecanismos que las cabinas tradicionales.

Al existir menos rincones difíciles de alcanzar, resulta más sencillo eliminar restos de jabón, humedad o cal. Esto permite mantener el baño en mejores condiciones con menos esfuerzo.

Además, el uso de grandes superficies de cristal y revestimientos continuos favorece una limpieza rápida y eficaz, algo especialmente valorado en la rutina diaria.

Diseño adaptable a cualquier estilo

Aunque suelen asociarse a ambientes contemporáneos, las duchas walk-in pueden integrarse prácticamente en cualquier estilo decorativo. Funcionan igual de bien en baños minimalistas que en espacios de inspiración clásica, industrial o rústica.

La variedad de materiales disponibles permite personalizar completamente el resultado final. Piedra natural, cerámica, microcemento o porcelánicos de gran formato son algunas de las opciones más utilizadas.

Esta flexibilidad estética explica parte de su éxito en proyectos de reforma de todo tipo.

Una inversión con visión de futuro

Instalar una ducha walk-in también puede aumentar el atractivo de una vivienda. Los compradores valoran cada vez más los espacios accesibles, funcionales y fáciles de mantener.

Además, se trata de una solución que responde a tendencias duraderas y no a una moda pasajera. Su diseño práctico sigue encajando con las necesidades actuales de confort, eficiencia y aprovechamiento del espacio.

Por este motivo, muchos expertos, como el Grupo OMSA, consideran que representa una inversión inteligente tanto desde el punto de vista estético como funcional, y especialmente porque es una solución que aporta amplitud a los baños.