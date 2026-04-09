Cuidado al dar tu DNI en un hotel: lo que debes decir para salvarte de cualquier sorpresa, según una experta

MiDNI es la aplicación oficial desarrollada por la Policía Nacional para llevar el DNI en el teléfono móvil con la misma validez legal que el documento físico, de manera que los huéspedes pueden identificarse en un hotel a través de esta plataforma digital. Su objetivo es simplificar la vida de los usuarios, reducir el fraude y agilizar los trámites en plataformas de registro y check-in, donde la verificación de identidad es un requisito legal.

Con MiDNI, existen tres niveles según la cantidad de información que se quiera mostrar: en el nivel «Edad» se muestran únicamente la foto, el número de DNI y la indicación de si el titular es mayor de edad; en el nivel «Simple» se incluyen la foto, el número de DNI, los apellidos, el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo y la fecha de validez del documento; mientras que en el nivel «Completo» se muestran todos los datos del DNI físico.

Lo que debes saber para identificarte con el DNI digital en un hotel

MiDNI digital es una plataforma de identidad electrónica que permite a los ciudadanos identificarse de forma segura tanto en servicios públicos como privados. Inspirada en modelos europeos de identidad digital, su finalidad es facilitar los trámites, reducir el fraude y evitar el uso de documentos físicos siempre que sea posible.

Se trata de la aplicación oficial desarrollada por la Policía Nacional que permite llevar el DNI en el teléfono móvil con la misma validez legal que el documento físico. A través de esta app, el usuario puede identificarse presencialmente mediante un código QR, sin necesidad de mostrar el DNI en formato físico, manteniendo el mismo nivel de reconocimiento legal.

Gracias a MiDNI digital, es posible acceder a portales de la administración, firmar contratos electrónicos, realizar gestiones bancarias o validar la identidad en plataformas de registro y check-in. Todo ello puede hacerse desde un ordenador o dispositivo móvil, garantizando un alto nivel de protección de los datos personales.

El sistema se basa en tres fases principales: registro, autenticación y uso. En primer lugar, el registro del usuario requiere una verificación oficial, que suele realizarse mediante el DNI físico o a través de sistemas biométricos, como el reconocimiento facial o la huella dactilar. El objetivo es asegurar que la identidad corresponde realmente al titular y evitar posibles fraudes. Una vez registrado, el acceso a los servicios se realiza mediante autenticación segura, normalmente a través de sistemas multifactor, lo que refuerza la protección de la cuenta.

A partir del 2 de abril de 2026, tanto entidades públicas como privadas, entre ellas el hotel, estarán obligadas a aceptar el DNI digital como medio válido de identificación. En sectores como el turismo, esta medida supone un avance importante, ya que permite registrar a los huéspedes de forma automática a partir de su MiDNI, sin necesidad de introducir manualmente los datos.

Los pasos para registrar huéspedes con este sistema son los siguientes:

Se inicia el proceso de check-in en la app o plataforma. A continuación, se selecciona la opción «Escanear documentación» y, después, «Escanear MiDNI (QR)». El código QR del MiDNI se coloca dentro del recuadro que aparece en la pantalla del dispositivo. La aplicación leerá el QR y mostrará en pantalla los datos obtenidos, como nombre, apellidos y número de documento. El formulario de check-in se mostrará con los campos ya completados con la información del QR. Se revisan los datos, se añade la información que falte, como correo, teléfono o detalles de la estancia, y se solicita la firma del huésped.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer?

Con el DNI en el móvil sí podemos, según detalla la Policía Nacional:

Acreditar presencialmente nuestra identidad (siempre y cuando haya una conexión de datos).

Ejercer nuestro derecho al voto.

Establecer cualquier tipo de relación jurídica.

Firmar escrituras ante Notario.

Acreditar nuestra identidad en trámites presenciales ante la administración.

Llevar a cabo trámites administrativos presenciales en Universidades y Centros Docentes (tanto públicos como privados).

Acreditar la mayoría de edad.

Abrir una cuenta bancaria.

Formalizar seguros de cualquier tipo.

Registrarnos en un hotel, de la misma manera que con el DNI en formato físico.

Alquilar un vehículo.

Comprar entradas o billetes nominativos que requieran identificar al titular interesado.

Realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera un DNI en vigor o acreditar la identidad del interesado.

Realizar un control de acceso a edificios.

Acceder a diferentes locales de espectáculo (cines, teatros, conciertos, etc.).

Recoger paquetería (Correos, mensajerías, …).

Retirar medicamentos en farmacias.

Por el momento, no hay posibilidad de operaciones de autenticación remota o firma. Tampoco se puede utilizar como documento de viaje electrónico, ni para acreditar la identidad de forma remota. Con el DNI en el móvil NO podemos: