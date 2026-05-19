Reina Isabel: «A lo largo de los años, quienes me han parecido más felices, satisfechos y realizados siempre han sido las personas que han vivido de la manera más extrovertida»
La reflexión viral y las mejores frases sobre la reina Isabel II de Reino Unido
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Isabel II del Reino Unido (Isabel Alejandra María; Mayfair, Londres, 21 de abril de 1926-Castillo de Balmoral, 8 de septiembre de 2022) ya está considerada en los libros de historia como una de las personalidades más influyentes de la humanidad. Fallecida a los 96 años de edad, es la reina más longeva de la historia de Reino Unido y la segunda de la historia, sólo por detrás de Luis XIV de Francia, Bhumibol Adulyadej de Tailandia o Juan II de Liechtenstein. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de la reina Isabel II de Reino Unido.
Isabel Alejandra María Windsor pasó a ser la reina Isabel II de Inglaterra en febrero de 1952 y estuvo en el trono hasta su fallecimiento el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años. Durante las siete décadas en las que reinó, vio pasar a 15 primeros ministros británicos o 14 presidentes de los Estados Unidos. Estos datos dan más relevancia a lo que fue el reinado más longevo de la historia del territorio británico.
La popular serie The Crown, que se emite en Netflix, a lo largo de sus seis temporadas ha hecho ver a las generaciones más jóvenes los grandes logros de una reina que realizó una gran labor de servicio público y logró unir a Reino Unido y a los estados que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, en las etapas más difíciles de la historia reciente. También destacó por su labor caritativa y social que le hizo ganarse el corazón de los británicos y monárquicos de todo el mundo, que siempre rindieron pleitesía a una reina ejemplar.
Las mejores frases de la reina Isabel
«A lo largo de los años, quienes me han parecido más felices, satisfechos y realizados siempre han sido las personas que han vivido de la manera más extrovertida». Esta es la última reflexión viral de la reina Isabel II de Inglaterra que, pese a que falleció hace cuatro años, sigue siendo muy recordada en el día a día por millones de británicos. Estas son sus mejores frases pronunciadas durante su vida y obra y que también forman parte de su legado:
- Me he comprometido sinceramente a su servicio, como muchos de ustedes están comprometidos al mío. A lo largo de toda mi vida y con todo mi corazón me esforzaré por ser digna de su confianza.
- Aunque todavía tengamos mucho que soportar, volverán días mejores: volveremos a estar con nuestros amigos; volveremos a estar con nuestras familias; volveremos a encontrarnos.
- Por mi parte, no me importa la muerte, pues todos los hombres son mortales.
- Lo que os digo ahora, como vuestra reina y como abuela, lo digo de corazón. En primer lugar, quiero rendir homenaje a Diana, yo misma. La he admirado y respetado por su energía y su compromiso con los demás, y sobre todo por su devoción con sus dos hijos.
- Cuando llegue la paz, recordad que será para nosotros, los niños de hoy, para hacer del mundo de mañana un lugar mejor y más feliz.
- Siempre ha sido fácil odiar y destruir. Construir y amar es mucho más difícil.
- La generación en tiempos de guerra, mi generación, es resiliente.
- Simplemente me duele sonreír. ¿Por qué se espera que las mujeres estén radiantes todo el tiempo? Es injusto. Si un hombre parece solemne, automáticamente se asume que es una persona seria, no miserable.
- Hoy necesitamos un tipo especial de coraje. No del tipo que se necesita en la batalla, sino del tipo que nos hace defender todo lo que sabemos que es verdadero y honesto.
- Demasiadas veces, me temo, el Príncipe Felipe ha tenido que escucharme hablar. A menudo hemos discutido de antemano mi discurso y, como se imaginarán, sus opiniones se han expresado con franqueza. Es una persona que no acepta fácilmente los cumplidos, pero, sencillamente, ha sido mi fuerza y mi apoyo todos estos años.