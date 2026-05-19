Isabel II del Reino Unido (Isabel Alejandra María; Mayfair, Londres, 21 de abril de 1926-Castillo de Balmoral, 8 de septiembre de 2022) ya está considerada en los libros de historia como una de las personalidades más influyentes de la humanidad. Fallecida a los 96 años de edad, es la reina más longeva de la historia de Reino Unido y la segunda de la historia, sólo por detrás de Luis XIV de Francia, Bhumibol Adulyadej de Tailandia o Juan II de Liechtenstein. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de la reina Isabel II de Reino Unido.

Isabel Alejandra María Windsor pasó a ser la reina Isabel II de Inglaterra en febrero de 1952 y estuvo en el trono hasta su fallecimiento el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años. Durante las siete décadas en las que reinó, vio pasar a 15 primeros ministros británicos o 14 presidentes de los Estados Unidos. Estos datos dan más relevancia a lo que fue el reinado más longevo de la historia del territorio británico.

La popular serie The Crown, que se emite en Netflix, a lo largo de sus seis temporadas ha hecho ver a las generaciones más jóvenes los grandes logros de una reina que realizó una gran labor de servicio público y logró unir a Reino Unido y a los estados que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, en las etapas más difíciles de la historia reciente. También destacó por su labor caritativa y social que le hizo ganarse el corazón de los británicos y monárquicos de todo el mundo, que siempre rindieron pleitesía a una reina ejemplar.

Las mejores frases de la reina Isabel

«A lo largo de los años, quienes me han parecido más felices, satisfechos y realizados siempre han sido las personas que han vivido de la manera más extrovertida». Esta es la última reflexión viral de la reina Isabel II de Inglaterra que, pese a que falleció hace cuatro años, sigue siendo muy recordada en el día a día por millones de británicos. Estas son sus mejores frases pronunciadas durante su vida y obra y que también forman parte de su legado: