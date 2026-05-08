Heineken y Canal de Isabel II unen sus historias en una botella. La cervecera ha lanzado una edición especial de El Águila elaborada íntegramente con agua gestionada por Canal de Isabel II para conmemorar el 175 aniversario de la empresa pública madrileña.

Las variedades El Águila Dorada y El Águila Sin Filtrar protagonizan esta colaboración que se materializará con su llegada a más de 5.000 bares y restaurantes de la región desde finales de este mes de mayo hasta que acabe la temporada de verano.

El acto de presentación tuvo lugar hoy en la sede de Heineken en San Sebastián de los Reyes, donde el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, conoció de primera mano el proceso de fabricación de esta tirada conmemorativa. La planta de San Sebastián de los Reyes es el corazón productivo de El Águila, una marca con más de un siglo de historia arraigada en la capital.

El agua, protagonista

La elección del agua no es anecdótica. Canal de Isabel II suministra a Heineken el agua con la que se elaboran todas las cervezas de El Águila producidas en Madrid, lo que convierte a la empresa pública en una compañera de viaje fundamental de cada barril. Esta edición especial pone en valor esa relación, que hasta ahora permanecía en un segundo plano.

Las botellas de esta tirada limitada lucen una etiqueta de diseño exclusivo concebida para conmemorar el aniversario. Más allá de su función decorativa, el diseño ha sido pensado también para quienes guardan piezas singulares: se trata de un objeto de coleccionista que documenta un momento histórico en la relación entre dos instituciones centenarias de Madrid.

Etiqueta de coleccionista

La disponibilidad del producto no se limita a los eventos conmemorativos organizados por Canal de Isabel II. Heineken ha asegurado la distribución en más de 5.000 establecimientos hosteleros de toda la región, lo que convierte esta tirada limitada en algo accesible para el gran público durante los meses de verano. El Águila Dorada y El Águila Sin Filtrar estarán presentes en barras, terrazas y restaurantes de toda la Comunidad de Madrid.

El consejero Novillo subrayó durante el acto que el objetivo de esta iniciativa es destacar «la calidad y el papel clave como recurso público esencial» del servicio prestado por Canal de Isabel II. Añadió que el agua de Madrid «no sólo es garantía de bienestar para los ciudadanos, sino también un elemento diferencial para la industria agroalimentaria de la Comunidad de Madrid».

Calidad reconocida

La calidad del agua distribuida por Canal de Isabel II ha sido reconocida en múltiples ocasiones a nivel europeo. Su origen en los embalses de la sierra madrileña y el riguroso tratamiento al que se somete antes de llegar a los hogares la convierten en una de las mejores aguas de red del continente. Que Heineken la utilice como ingrediente principal de El Águila no es casualidad: la cerveza es, en su mayor parte, agua, y la calidad de esta determina en buena medida el resultado final.

La colaboración entre Heineken y Canal de Isabel II responde también a valores compartidos. Ambas compañías han hecho de la eficiencia hídrica y el respeto medioambiental señas de identidad de sus operaciones. El compromiso con la sostenibilidad de Heineken se traduce en la reducción del consumo de agua por litro de cerveza producido, mientras que Canal de Isabel II gestiona el ciclo integral del agua en la región con criterios de máxima eficiencia.

Eficiencia compartida

Esta sintonía en materia ambiental refuerza el sentido de la colaboración más allá del aspecto comercial. No se trata sólo de una campaña de marketing vinculada a un aniversario, sino de la visibilización de una relación de largo recorrido entre una empresa pública con 175 años de historia y una cervecera que lleva décadas utilizando el agua de Madrid como materia prima esencial.

El Águila es una de las marcas cerveceras con mayor arraigo en Madrid. Fundada en la capital en el siglo XIX, fue absorbida décadas después por el grupo Heineken, que mantuvo su producción en la ciudad y conservó su identidad local. Hoy, El Águila sigue siendo para muchos madrileños mucho más que una cerveza: es una referencia cultural ligada a la hostelería y la vida social de la región.

Raíces madrileñas

Esta edición especial, elaborada con agua de Canal de Isabel II, refuerza ese vínculo territorial. Heineken apuesta por destacar el origen madrileño de su producción en un momento en que los consumidores valoran cada vez más la trazabilidad y el producto local. Dos instituciones centenarias de Madrid, unidas en una botella diminuta que encierra cientos de años de historia.

Con esta iniciativa, HEINEKEN España no solo celebra un aniversario histórico, sino que refuerza su posición como motor económico y social en la Comunidad de Madrid, destacando la importancia del agua de Canal de Isabel II como ingrediente fundamental de una cerveza elaborada con orgullo en la Comunidad de Madrid, siempre bajo el paraguas de su estrategia Mundialmente Locales.